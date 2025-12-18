FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

500 bin sosyal konutta geri sayım! Başvurular yarın sona eriyor

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler için geri sayım başladı. TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"ne başvurular e-Devlet'te bugün, bankalarda ise yarın sona erecek. Sosyal konutlar için ilk kuralar 29 Aralık'ta çekilecek. Kura süreci, Şubat 2026'ya kadar devam edecek. İlk teslimat ne zaman? Kimlere öncelik veriliyor? İşte detaylar...

500 bin sosyal konutta geri sayım! Başvurular yarın sona eriyor
Cansu Akalp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular yarın sona erecek.

E-DEVŞET ÜZERİNDEN BUGÜN BANKALARDA YARIN TAMAMLANACAK!

Uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olabilmek için başvurular, 10 Kasım itibarıyla alınmaya başlandı. Proje, ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Bugüne kadar 5,5 milyon başvuru yapıldı.

Proje kapsamında 1+1 55 metrekare, 2+1 65 metrekare ve yine 2+1 80 metrekare evler satışa sunulacak. Başvurular e-devlet üzerinden bugün, bankalarda ise yarın tamamlanacak.

TOKİ BAŞVURU NEREDEN YAPILABİLİR?

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular, e-Devlet üzerinden bugün saat 23.59'da, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise yarın saat 17.00'de sona erecek.

Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılıp 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

500 bin sosyal konutta geri sayım! Başvurular yarın sona eriyor 1

Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

ÖDEME PLANLARI

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

500 bin sosyal konutta geri sayım! Başvurular yarın sona eriyor 2

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

TOKİ İLK TESLİMAT NE ZAMAN?

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

KİMLERE ÖNCELİK VERİLİYOR?

Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kamu personeline 30 bin TL seyyanen zam geri çekildiKamu personeline 30 bin TL seyyanen zam geri çekildi
Asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı başladıAsgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TOKİ başvuru 500 bin Konut Projesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

Kocaeli'de silahlı saldırı: 1'i futbolcu 3 yaralı

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.