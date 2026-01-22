FİNANS

500 bine yakın çalışanı ilgilendiriyor! Yarı zamanlı çalışma hakkı Resmi Gazete'de

Kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar değiştirildi. Doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personele de kıyasen uygulanmasının önü açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) sözleşmeli personel istihdamında uygulanacak yöntemlere yeni düzenleme getirildi. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu, ilgili mevzuat kapsamına dahil edildi.

SAVUNMA SANAYİİ ALIMLARINDA KPSS PUANI ESAS ALINACAK

SSB bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımlarında KPSS (B) grubu puan sıralaması temel alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının 3 katına kadar aday giriş sınavına çağrılabilecek. Alımlar, başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü veya sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE DE UYGULANACAK!

Devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personele de kıyasen uygulanacak. Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında hizmetin gereği, pozisyon ünvanı veya kurum bazlı ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda, haktan yararlanamayacak personeller Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek.

'İŞ-AİLE DENGESİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'da yapılan değişiklikle doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacağı yönünde düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun" dedi. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

