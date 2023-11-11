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5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri başladı! Banka hesaplarınızı kontrol edin… İşte emekli Sandığı, SSK, BağKur tahsis numarasına göre ikramiye takvimi

11.11.2023 09:06 | Son Güncelleme:
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5000 TL emekli ikramiyesi Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri için bugün ödenmeye başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek Cumhuriyet emekli ikramiyesi ödemeleri bugün, yarın ve Pazartesi günü tahsis numarasına göre yapılacak. İşte 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı için gün gün ödeme takvimi…

5000 TL emekli ikramiyesi ödemeleri başladı! Banka hesaplarınızı kontrol edin… İşte emekli Sandığı, SSK, BağKur tahsis numarasına göre ikramiye takvimi

Milyonlarca emekli “5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?” diye merak ederken açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi. 5000 TL emekli ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için ödeme tarihleri gün gün açıklandı. Düzenlemeden çalışmayan emeklilerin yanında dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da faydalanabilecek. İşte tahsis numaralarına göre 5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi ödeme günleri ve haberin detayları…

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5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

5.000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu. Cumhuriyetin 100. yılına özel bir kereye mahsus verilen emekli ikramiyesi ödemesi için takvim belli oldu. SGK tarafından emekliye 5 bin TL ikramiye ödemesi bugün itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda;

Emekli ikramiyesi ödemesi SSK kapsamında aylık alanlardan

• Aylık ödeme günü 17,18, 19 olanlar için 11 Kasım,
• Aylık ödeme günü 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım,
• Aylık ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım,

Emekli ikramiyesi ödemesi Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

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DUL VE YETİME İKRAMİYE VAR MI?

Dul maaşı ve yetim maaşı alanlar da düzenlemeden faydalanabilecek. Burada 'Dul ve yetime ikramiye var mı' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. Dul ve yetimler 5.000 TL emekli ikramiye ödemesinden hisseleri oranında faydalanabilecek.

BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI GÜNÜ AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli maaşları için açıklama yapıldı. Bakanlık Kasım ayında emekli maaşı ödemeleri için herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.

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SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

TÜRK LİRASI (217)

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.


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