6 yıldır bu işi yapıyor ölümler artınca evinde tesis kurdu 'Kargo ile gönderiyor'

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Radyoterapi Bölümü mezunu Simay Gün, 6 yıl önce kafes kuşları ve kümes hayvanlarına merak salarak, süs tavuğu bakmaya başladı. Bu süreçte tavuklarından çıkan civcivleri yanlış antibiyotik ve kimyasal kullanımı nedeniyle kaybeden Gün, yaptığı araştırmalarda bazı bitkilerin doğal yollarla hastalıklara iyi geldiğini gördü. Hayvanlarına edindiği bu bitkilerden karışımları veren Gün, ardından doğal beslenmeleri için un kurdu üretmeye karar verdi. Zamanla işlerini geliştiren Gün, evinde kurduğu tesisinde hem ilaç karışımı yapıp hem de un kurdu üretmeye başladı.

'ÖLÜMLER YAŞANINCA DOĞAL ÜRÜNLERE YÖNELDİM'

Gün, "6 yıl süs tavukçuluğu yaptığını belirterek, Kuzenimin kanatlı hayvan beslemesiyle bu meraka başladım. 20-25 çeşit hayvan gördüm. 6 yıldır da süs tavukçuluğu yapıyorum. Kuluçka makinesinden çıkan civcivlerde ölümler yaşanınca doğal ürünlere yöneldim. Sonrasında bitkilerin hangi rahatsızlıklara iyi geldiğini araştırarak, 20 çeşit ürün geliştirdim. Daha sonra göz hastalıkları için 15 bitkiden elde ettiğim bir damla ürettim. Bunların yanında doğal bir yem olan un kurdu da yetiştirmeye başladım" dedi.

'ÜÇ DÖRT AYDA SATIŞ BOYUTUNA GELİYORLAR'

Ayda 2-3 kilo un kurdu yetiştirebildiğini ve protein açısından oldukça zengin olduklarını vurgulayan Gün, şu sözleri kullandı:



"Üç-dört ay süren bir süreç sonunda satış boyutuna geliyorlar. Şu an Türkiye geneline kargo ile gönderim yapıyoruz. Bitkisel ürünler de bağışıklığı güçlendirmede, yumurta verimini artırmada ve hayvanlardaki solunum rahatsızlıklarına karşı doğal destek olarak kullanılabiliyor. Göz hastalıklarında da hem içten hem dıştan tedavi amaçlı uyguluyoruz. Haftalık olarak 200-250 kilogram civarında talep geliyor. Daha fazla talep olduğu için daha fazla üretim yapmayı da düşünüyorum açıkçası. Şu an için taleplere yetişiyorum. Kafes kuşu bakanlar, kümes hayvanları bakanlar, sürüngen bakanlar ve akvaryum balıkçılığında özellikle tercih ediliyorlar"

