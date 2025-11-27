60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

İzocam, 1965 yılında kurulan ve ilk fabrikası olan Dilovası’ndaki tesisinde 28 Aralık 2025 itibarıyla üretimi durdurma kararı aldı. Operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından tesisin kapatılması planlanırken, İzocam taşyünü üretimine Kayseri’de faaliyet devam edeceğini duyurdu.

Dünya gazetesinin aktardığına göre; İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, Dilovası tesisinde üretimin durdurulması yönündeki kararın, uzun vadeli verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

"DİĞER TESİSLERDEKİ ÜRETİMİ ETKİLEMEYECEK"

Savcı, Dilovası fabrikasının kapatılmasına ilişkin şunları söyledi:

"Faaliyetlerimizi yalnızca bugünün koşullarına değil, geleceğin ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye devam ediyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yatırımlarımızı; sürdürülebilirlik, verimlilik, çevresel sorumluluk ve uluslararası standartlara tam uyum prensibi üzerine kuruyor, eski ve verimliliği düşük teknolojileri operasyon dışı bırakıyoruz"

Dilovası tesisinin mevcut durumunu bir süredir hassasiyetle değerlendirdiklerini ve tüm opsiyonları kapsamlı şekilde ele aldıklarını anlatan Savcı, yapılan teknik fizibilite ve ekonomik geri dönüş analizlerinde tesisin mevcut teknolojisinin sürdürülebilir olmadığının ve modernizasyon için gerekli yatırımın geri dönüşünün yeterli bulunmadığının belirlendiğini aktardı. Bu nedenle tesisin yenilenmesinin verimli bir seçenek olarak değerlendirilmediğini ve Yönetim Kurulu tarafından üretimin sonlandırılması kararının alındığını söyledi.

Savcı, Dilovası tesisi için alınan bu kararın diğer tesislerdeki üretimleri etkilemeyeceğini ve taşyünü üretimi de dahil tüm faaliyetlerin diğer tesislerde kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti.

İŞÇİLERİN GELECEĞİ BELİRSİZ

Savcı, tüm sürecin, çalışan haklarına, şirket değerlerine ve yasal mevzuata uygun şekilde planlı ve kontrollü biçimde yürütüldüğünü ve tüm paydaşlarla şeffaf bir iletişim içinde olduklarını belirtti.