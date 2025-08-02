600 bin işçiyi ilgilendiriyor: Kamu toplu sözleşmesinde büyük düğüm çözülüyor! Zam pazarlığında anlaşma sağlandı

Bir süredir kamu çalışanları ile hükümet arasında kamu toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyordu. Tarafların zam teklifleri masaya gelirken ortak bir sonuca bağlanamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise TÜRK-İŞ, anlaşma sağlanamaması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğüne grev kararını asmıştı. TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına seslenerek, "Çağrımıza kulak versinler. Devlet milletini yok sayamaz. Sürekli aynı şeyleri söylemeye devam edeceğiz. O nedenle bugün burada grev kararımızı asıyoruz. Bu grev kararımızın bütün çalışanlara hayırlar getirmesini diliyoruz" demişti.

"OLUMLUYA YAKIN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın 4 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Atalay, şu sözleri kullanmıştı:



"Hükümetin son teklifi yüzde yüz olumlu değil ama olumluya yakın. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ben dün de ifade ettiğim gibi ne ben bir yere imza atarım. Milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. O arkadaşlar karar verecek. İşçiler karar verecek. Üye karar verecek"

BUGÜN BİR ARAYA GELECEKLER

Bugün ise alınan son dakika haberine göre tarafların görüşecek ve kamu toplu iş sözleşmesi için kesin karar verilecek.

Kamu Çerçeve Protokolü İmza Töreni’ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda düzenlenmesi planlanan imza töreninin bugün saat 11.30 yapılması bekleniyor.