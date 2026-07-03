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65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı: Tüm kalemlere zam

TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu açıklaması sonrası kira zam oranı, memur ve emekli maaşında güncelleme yapıldı. Birçok kaleme zam gelirken sosyal destek ödemeleri de güncellendi. Buna göre 65 yaş aylığından, engelli aylığına, evde bakım desteğine kadar yeni destek ödemesi tablosu oluştu.

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı: Tüm kalemlere zam
Cansu Çamcı

Bugün saat 10.00'da TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. 2026'nın ilk yarısı tamamlanırken milyonlarca memurun, memur emeklisinin ve emeklinin de alacakları zam belli oldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 olarak hesaplandı.

Memur zam oranı da yüzde 13.52 oldu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranından 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım desteği dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı: Tüm kalemlere zam 1

Memur ve memur emeklisine yapılan zamma göre destek ödemelerinde güncel tablo şu şekilde oldu:

65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı: Tüm kalemlere zam 2

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65 yaş aylığı engelli aylığı haziran temmuz tüik
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