65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı: Tüm kalemlere zam

Bugün saat 10.00'da TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. 2026'nın ilk yarısı tamamlanırken milyonlarca memurun, memur emeklisinin ve emeklinin de alacakları zam belli oldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 0,99 olarak açıkladı ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17,76 olarak hesaplandı.

Memur zam oranı da yüzde 13.52 oldu. Memur ve memur emeklisine yapılan zam oranından 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım desteği dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.

Memur ve memur emeklisine yapılan zamma göre destek ödemelerinde güncel tablo şu şekilde oldu:

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