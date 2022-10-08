65 yaş üstü vatandaşlar için 'Türkiye Kart' geliyor! Artık 81 ilde kullanabilecekler, büyük kolaylık...

Toplu taşımada büyük yenilik için geri sayım başladı. 65 yaş üstü vatandaşlara 'Türkiye Kart' geliyor. A Haber'de yer alan habere göre, çalışmalarda sona gelindi. Çıkarılacak 'Türkiye Kart' ile 65 yaş üstü vatandaşlar, Türkiye'nin her yerinde ücretsiz ulaşım haklarından faydalanabilecek.
Vatandaşlar, gittikleri her şehir için ayrı kart çıkarmak zorunda kalmaycak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yalnızca yaşlılar için değil aynı zamanda alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar ve engelliler için de "Herkes için Hareketlilik" uygulamasını geliştiriyor.
Bakanlığın söz konusu hamlesinden ise vatandaşlar şimdiden memnun.
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