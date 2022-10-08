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65 yaş üstü vatandaşlar için 'Türkiye Kart' geliyor! Artık 81 ilde kullanabilecekler, büyük kolaylık...

08.10.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

65 yaş üstü vatandaşları sevindirecek 'Türkiye Kart' uygulaması çalışmalarında sona geldi. Yeni uygulamayla birlikte bulundukları ilde ücretsiz ulaşımdan faydalanan 65 yaş üstü vatandaşlar, artık aynı kartı 81 ilde de kullanabilecek. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, demans hastaları ve engelliler için de yeni bir proje için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

65 yaş üstü vatandaşlar için 'Türkiye Kart' geliyor! Artık 81 ilde kullanabilecekler, büyük kolaylık...

Toplu taşımada büyük yenilik için geri sayım başladı. 65 yaş üstü vatandaşlara 'Türkiye Kart' geliyor. A Haber'de yer alan habere göre, çalışmalarda sona gelindi. Çıkarılacak 'Türkiye Kart' ile 65 yaş üstü vatandaşlar, Türkiye'nin her yerinde ücretsiz ulaşım haklarından faydalanabilecek.

81 İLDE AYNI KART KULLANILACAK

Vatandaşlar, gittikleri her şehir için ayrı kart çıkarmak zorunda kalmaycak.

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DEMANS HASTALARI VE ENGELLİLER İÇİN YENİ PROJE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yalnızca yaşlılar için değil aynı zamanda alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar ve engelliler için de "Herkes için Hareketlilik" uygulamasını geliştiriyor.

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Bakanlığın söz konusu hamlesinden ise vatandaşlar şimdiden memnun.

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Anahtar Kelimeler:
65 yaş üstü 81 il türkiye kart
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