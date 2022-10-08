65 yaş üstü vatandaşlar için 'Türkiye Kart' geliyor! Artık 81 ilde kullanabilecekler, büyük kolaylık...

Toplu taşımada büyük yenilik için geri sayım başladı. 65 yaş üstü vatandaşlara 'Türkiye Kart' geliyor. A Haber'de yer alan habere göre, çalışmalarda sona gelindi. Çıkarılacak 'Türkiye Kart' ile 65 yaş üstü vatandaşlar, Türkiye'nin her yerinde ücretsiz ulaşım haklarından faydalanabilecek.

81 İLDE AYNI KART KULLANILACAK

Vatandaşlar, gittikleri her şehir için ayrı kart çıkarmak zorunda kalmaycak.

DEMANS HASTALARI VE ENGELLİLER İÇİN YENİ PROJE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yalnızca yaşlılar için değil aynı zamanda alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar ve engelliler için de "Herkes için Hareketlilik" uygulamasını geliştiriyor.

Bakanlığın söz konusu hamlesinden ise vatandaşlar şimdiden memnun.

