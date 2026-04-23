FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

73 yıllık üretim sona erdi! Yeni adres o şehir olacak

Adapazarı Şeker Fabrikası’nda 73 yıllık üretim sona erdi. Yakın zamanda Bor Şeker’e satılan fabrikada yaklaşık 500 işçi işsizlik riskiyle karşı karşıya kalınca sendikadan da tepki geldi.

73 yıllık üretim sona erdi! Yeni adres o şehir olacak
Rümeysa Ezgi Sivritepe
Sakarya’da önemli üretim tesislerinden olan Adapazarı Şeker Fabrikası’nın üretimi durduruldu. Bor Şeker’in Yıldız Holding’den şeker kotasını satın almasının ardından fabrikanın kapanma sürecine girdiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu onayının tamamlanmasıyla birlikte tesisin fiilen atıl duruma düşeceği ifade ediliyor.

SADECE İŞÇİLER İŞSİZ KALMAYACAK

Fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçinin işsiz kalabileceği söyleniyor. Aynı zamanda bölge ekonomisinde daralma bekleniyor. Uzun yıllardır fabrikanın etrafında şekillenen tarım, nakliye ve yan sanayi zincirinin de bu süreçten olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

73 yıllık üretim sona erdi! Yeni adres o şehir olacak 1

YENİ ÜRETİM YERİ: NİĞDE

Yıllık yaklaşık 600 bin ton pancarı tam kapasiteyle işleyen fabrika, Sakarya ve çevresindeki üreticiler için önemli bir merkez konumundaydı. Yeni süreçte bölgede üretilen pancarın Niğde’de bulunan Bor Şeker tesislerinde işleneceği öğrenildi.
73 yıllık üretim sona erdi! Yeni adres o şehir olacak 2

“YALNIZCA BACASI SÖNMEZ”

Gelişmenin ardından Şeker-İş Sendikası Adapazarı Şubesi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Fabrikanın kapanmasının yalnızca ekonomik değil, sosyal sonuçlar da doğuracağına dikkat çekilen açıklamada, “Bu fabrika kapanırsa yalnızca bacası sönmez; umutlar söner, emek sessizliğe gömülür” denildi.
73 yıllık üretim sona erdi! Yeni adres o şehir olacak 3

“MESELE BİR FABRİKA DEĞİL, BİR ŞEHRİN KADERİ”

Yetkililere çağrıda bulunan sendika, üretimin sürdürülmesi, istihdamın korunması ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Mesele yalnızca bir fabrika değildir. Mesele, emeğin geleceği, üretimin devamlılığı ve bir şehrin kaderidir” sözleri sarf edildi.

“ÜRETMEK İÇİN HAZIRIZ”

Sendika, açıklamasını “Bizler buradayız. Üretmek için hazırız. Çalışmak için kararlıyız. Bu ülkeye katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkacak! 16 gün sürecek4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkacak! 16 gün sürecek
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (23 Nisan 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (23 Nisan 2026)

Anahtar Kelimeler:
şeker pancarı Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.