73 yıllık üretim sona erdi! Yeni adres o şehir olacak

Sakarya’da önemli üretim tesislerinden olan Adapazarı Şeker Fabrikası’nın üretimi durduruldu. Bor Şeker’in Yıldız Holding’den şeker kotasını satın almasının ardından fabrikanın kapanma sürecine girdiği ifade edildi.

Rekabet Kurumu onayının tamamlanmasıyla birlikte tesisin fiilen atıl duruma düşeceği ifade ediliyor.

SADECE İŞÇİLER İŞSİZ KALMAYACAK

Fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçinin işsiz kalabileceği söyleniyor. Aynı zamanda bölge ekonomisinde daralma bekleniyor. Uzun yıllardır fabrikanın etrafında şekillenen tarım, nakliye ve yan sanayi zincirinin de bu süreçten olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

YENİ ÜRETİM YERİ: NİĞDE

Yıllık yaklaşık 600 bin ton pancarı tam kapasiteyle işleyen fabrika, Sakarya ve çevresindeki üreticiler için önemli bir merkez konumundaydı. Yeni süreçte bölgede üretilen pancarın Niğde’de bulunan Bor Şeker tesislerinde işleneceği öğrenildi.



“YALNIZCA BACASI SÖNMEZ”

Gelişmenin ardından Şeker-İş Sendikası Adapazarı Şubesi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Fabrikanın kapanmasının yalnızca ekonomik değil, sosyal sonuçlar da doğuracağına dikkat çekilen açıklamada, “Bu fabrika kapanırsa yalnızca bacası sönmez; umutlar söner, emek sessizliğe gömülür” denildi.



“MESELE BİR FABRİKA DEĞİL, BİR ŞEHRİN KADERİ”

Yetkililere çağrıda bulunan sendika, üretimin sürdürülmesi, istihdamın korunması ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Mesele yalnızca bir fabrika değildir. Mesele, emeğin geleceği, üretimin devamlılığı ve bir şehrin kaderidir” sözleri sarf edildi.

“ÜRETMEK İÇİN HAZIRIZ”

Sendika, açıklamasını “Bizler buradayız. Üretmek için hazırız. Çalışmak için kararlıyız. Bu ülkeye katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.