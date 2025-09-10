FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'75 bin TL maliyeti var' Vergide yeni sistemin kritik rakamı 'Dükkanı açmasanız, yola çıkmasanız bile...'

Basit usulde vergilendirmeye yönelik düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, vergilendirmede yeni dönemle beraber ne gibi değişiklikler olacak? Bu yeni sistemde hangi sektörler etkilenecek, maliyeti ne kadar olacak? Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, kalem kalem o sektörleri, yapılması gerekenleri ve maliyetleri değerlendirdi. İşte detaylar...

'75 bin TL maliyeti var' Vergide yeni sistemin kritik rakamı 'Dükkanı açmasanız, yola çıkmasanız bile...'
Hande Dağ

Vergi sisteminde kritik bir değişiklik yapıldı ve vergide basit usul kapsamı daraltıldı. Buna göre büyük şehirlerdeki taksici, minibüsçü esnafı, tamirci, kuyumcular basit usule göre değil gerçek usule göre vergi ödeyecek. Yani KDV stopaj ve gelir vergisine tabi olacaklar. Peki bu yeni vergi düzenlemesi esnafı nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

75 bin TL maliyeti var Vergide yeni sistemin kritik rakamı Dükkanı açmasanız, yola çıkmasanız bile... 1

Ekol TV'de her alan haberde konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye genelinde yaklaşık 800 - 850 bin basit usule tabi vergi mükellefimiz var. Vergilendirme şu şekilde hesaplanıyor... Bir; basit usul şeklinde, bir de gerçek usul şeklinde. 850 bin mükellef basit usule tabiydi. Ancak iki gün önce yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla beraber, Resmi Gazete'de yayınlandı, büyük şehirlerdeki basit usule tabii bazı sektörler gerçek usule tabi olarak vergilendirilecek.

75 bin TL maliyeti var Vergide yeni sistemin kritik rakamı Dükkanı açmasanız, yola çıkmasanız bile... 2

7 tane başlık halinde incelersek birinci başlıkta her türlü emtia imalatı yapan... Siz ne imal ediyorsanız edin artık basit usule tabi vergi mükellefi olamayacaksınız. Her türlü alım satım... Yani pazarcı da buna dahil mi? Evet pazarcı da dahil. Yani sokak sokak elinde bir el arabasıyla gezip bir şey de satsa büyükşehir sınırları içinde basit usule tabi mükellef olamayacak. İnşaat işiyle uğraşanlar illa inşaat yapmasına gerek yok. Zaten inşaat yapanlar basit usule tabi olamazlar. Tamir, tadilat, dekorasyon işi yapanlar da basit usule tabi olamayacaklar. Oto tamircileri, oto sanayi sitelerindeki oto tamircileri de basit usule tabi olamayacaklar. Lokantalar ve benzeri yerler. Eğlence ve istirahat yerleri. Kahvehaneler de bir istirahat yeridir. Kahvehaneler de artık basit usule tabi olamayacaklar. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar... Taksiler dolmuşlar ve servis araçları da artık gerçek usule tabi.

75 bin TL maliyeti var Vergide yeni sistemin kritik rakamı Dükkanı açmasanız, yola çıkmasanız bile... 3

BASİT USUL VE GERÇEK USUL ARASINDAKİ FARKLAR

Basit usul ve gerçek usul arasındaki farkları bir izah edelim. Şimdi basit usulde katma değer vergisi beyanname verme zorunluluğu yok, Vermiyorsunuz. Ancak gerçek usule geçtiğiniz zaman her ay katma değer vergisi beyannamesi vermeniz lazım. Hiç alım satımınız da olmasa herhangi bir katma değer vergisi çıkmasa da yani ödemesi çıkmasa da 650 TL beyannamenin damga vergisi var. Yılda 12 tane katma değer vergisi beyannamesi veriliyor. Toplamda yıllık maliyeti 7 bin 980 TL oluyor. KDV beyanının 2025 rakamı bu. Muhtasar beyannamesi vermek zorunda. Yılda 12 tane muhtasar beyannamesi var. Yani stopaj diye bilinen, basit usulde yok, ancak gerçek usulde var. Şimdi stopaj demişken artı parantez yapalım. Herhangi bir işletmeniz var, dükkanınız var. Dükkanda diyelim 5 bin TL kira ödüyorsunuz. Büyükşehir sınırları içindesiniz. Mal sahibine sadece 5 bin TL kira ödüyordunuz. Ancak gerçek usule geçtiğiniz zaman devlete stopaj ödemek durumundasınız; yüzde 25. Yani 5 bin lira kira ödeyeceksiniz, 1250 lira da her ay devlete stopaj ödeyeceksiniz. Yine yıllık gelir vergisi basit usule yok. Yıllık gelir vergisi beyannamesi vermiyor. Ancak gerçek usule geçtiğiniz zaman beyanname vermek zorunda. Yine bununla bağlantılı olarak yıllık gelir vergisi senede bir hesaplanır. Ancak 3 ayda bir de geçici vergi olarak devlete ödenir. Yine bunun da gerçek usule geçtiğiniz zaman beyan zorunluluğu var.

75 bin TL maliyeti var Vergide yeni sistemin kritik rakamı Dükkanı açmasanız, yola çıkmasanız bile... 4

Defter tutma zorunlu basit usulde yok. Her ne kadar e-beyan sisteminde evrakları işleniyorsa defter tutma zorunluluğu yok. Ancak gerçek usule geçtiği zaman defter tutma zorunluluğu var. Bahsedilen esnaflar, meslek grupları kendisi tutup da kendi defterini tutmayacak. Bir mali müşavirle anlaşacak. Mali müşavir aracılığı ile bu beyannameleri defter tutmalarını sağlayacaklar. Bu bir zorunlu. Basit usuldeyken bir mali müşavirle anlaşma zorunluluğu yoktu. Mali müşavir de işlemlerini takip edebiliyordu. Ancak esnaf odalarına da bu işlemlerini takip ettirebiliyordu. Ancak gerçek usule geçtikten sonra artık esnaf odaları gerçek usule tabi olan mükelleflerin defterlerini kesinlikle tutamaz. Yani bir mali müşavire anlaşmak zorunlu.

75 bin TL maliyeti var Vergide yeni sistemin kritik rakamı Dükkanı açmasanız, yola çıkmasanız bile... 5

KUAFÖRLER, BERBERLER BASİT USULE GÖRE Mİ VERGİLENDİRİLECEKLER?

Basit usulün de kendi içinde belli şartları var. Büyükşehirdeki belli şartları var, küçük ilçelerde ya da küçük vilayette yine belli şartları devam ediyor. Kuaförlerden örnek vermek gerekirse; son zamanlarda maliyenin de onları inceleme altına aldıkları haberler gelmişti. Biz de takip etmiştik. Ancak burada ben şöyle zannediyorum ki kuaförlerle ilgili kendi bağlı olmuş olduğu esnaf odaları kendi durumlarını maliye gelir idaresine doğru bir şekilde aksettirebildikleri için ancak buradaki sektör temsilcileri maliye ve gelir idaresine kendilerini tam manasıyla aksettiremedikleri için kuaförler zannımca kapsam dışı kaldı ama önümüzdeki dönemlerden itibaren de kapsama alınır diye düşünüyoruz.

75 bin TL maliyeti var Vergide yeni sistemin kritik rakamı Dükkanı açmasanız, yola çıkmasanız bile... 6

BU UYGULAMANIN VATANDAŞA YANSIMALARI NE OLACAK?

Bir kere kabaca sabit maliyet yıllık 75 bin lira sabit maliyeti var. Siz hiç o dükkanı açmasanız da, hiç o taksinin şoför koltuğuna oturmayıp yola çıkmasanız da bir mükellefiyetiniz olduğu zaman yıllık ortalama mali müşavir ücreti, ödediğiniz damga vergileri ile beraber 75 bin sabit maliyet var, artı kazanırsanız kazanç vergisi, artı katma değer vergisi çıkarsa onu ödeyeceksiniz.

75 bin TL maliyeti var Vergide yeni sistemin kritik rakamı Dükkanı açmasanız, yola çıkmasanız bile... 7

Gelelim buraya taksilere ya da diğer sektörlere. Şimdi tahmin ediyorum ki alım satım işiyle uğraşanlarla ilgili çok ciddi bir fiyat artışı olacağını ben zannetmiyorum. Ama özellikle hizmet sektörü yani taksi sektörü ile ilgili olacak olursa zaten taksi sektörü İstanbul'da diğer vilayetlere baktığımız zaman biraz düşük kalmış vaziyette. Yani toplu taşıma ücretleriyle yakın bir vaziyette. Bunun ücret artışları da bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında çıkıyor. UKOME'den de bununla ilgili yakın zamanda bir düzenleme olur diye düşünüyorum. Çünkü diyelim siz bir yere gittiniz 200 TL taksi ücreti ödediniz. Bu 200 TL'nin içinde artık gerçek usule tabi olduğunuz zaman yüzde 20 taksici katma değer vergisi ödeyecek. Yani bu da yaklaşık 35 lira ödeyecek. Yani almış olduğu 200 liranın 35 lirasını devlete ödediği zaman 165 lira kalıyor. 165 liranın içinden de ilave bir gelir vergisi ödeyecek. Yani cebine kalan para ortalama 200 liradan 130 lira kalır. Artık bunun ne kadarını akaryakıta harcayacak, ne kadarını amortismana harcayacak onu düşünmekte fayda var"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esnaf için vergide yeni sisteme 3 yıl erteleme talebi!Esnaf için vergide yeni sisteme 3 yıl erteleme talebi!
ABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine gerilediABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

Anahtar Kelimeler:
vergi maliyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç'a MHP'den açık destek! Peş peşe paylaştılar

Ali Koç'a MHP'den açık destek! Peş peşe paylaştılar

Tedesco'dan gelir gelmez karar! Yönetimin o teklifini reddetti... İşte nedeni

Tedesco'dan gelir gelmez karar! Yönetimin o teklifini reddetti... İşte nedeni

Yeni zam kapıda! Yüzde 50'ye varan artış...

Yeni zam kapıda! Yüzde 50'ye varan artış...

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Maaşlarda yüzde 3 kesinti olacak! Çalışanlar için zorunlu... 10 yıl detayı

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.