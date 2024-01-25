9.9.1999 onu hayata küstürdü! EYT’yi sadece 1 günle kaçırdı: ‘EYT fobik oldum…’

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 3 Mart 2023’te çıkarılan yasa ile yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışanlara emeklilik hakkı tanındı. Ancak bu haktan 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlandı. 9 Eylül 1999 ve sonrasında işe başlayanlar ise 24 yıldır çalışmalarına rağmen mağdur oldu. Onlardan biri de Ahmet Sadık.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKMAZSA 15 YIL DAHA ÇALIŞACAK

Ahmet Sadık EYT’yi bir gün ile kaçıran şanssız kişilerden sadece biri. EYT’lilerden doğan Emeklilikte Adalet Grubu’nun en talihsiz üyesi olan Sadık ilk işine 1998 yılının Ağustos ayında girdi ama sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinde yapıldı. Gerçeği ispatlayıp yasa kapsamına dahil olabilmek için aylarca evrak aradı, 30 yıl önceki ustasının izini buldu. Ancak resmi belge bulamadığı için durumu ispatlayamadı. Şimdi Emeklilikte Adalet Derneği’nde hak arıyor. Eğer kademeli emeklilik gibi yeni bir düzenleme yapılmazsa emekli olmak için tam 15 yıl beklemek zorunda kalacak.

"O KADAR KİŞİ İÇİNDE EMEKLİLİĞİ KAÇIRAN BENİM"

Habertürk’ten Öznur Karslı Çetiner’e konuşan Sadık, “8 Eylül 1999’daki 8’den nefret ediyorum. Bu gerçek. Böyle bir takıntım yoktu. EYT’yi 1 günle kaçırdım. Sadece 1 günle. 1 güne 15 yıl. Çalıştığım iş yerinin tahmini 1200-1300 çalışan var. O kadar kişi içerisinde emekliliği kaçıran benim. Başka kimse yok. Düşünebiliyor musunuz, Çarşamba günü arkadaşınız giriş yapıyor. Aynı yaştasınız. Perşembe günü ben başlıyorum. O emekli olup kapsama giriyor. Biz giremiyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

EYT düzenlemesinde kapsama dahil olmadığını öğrendiği gün moralinin çok bozulduğunu söyleyen Sadık, “O gün moralim tamamen bozuktu. Her an bir yerden bilgi geliyor, televizyonu açıyorsunuz yine aynı şeyler. O gün ‘şaka mıyım’ diye kendimden şüphelenmeye başladım” ifadelerini kullandı.

Bu konuda yapılan şakalara ise katlanamadığını, ‘EYT fobik olduğunu’ dile getiren Sadık çalışanların çok dikkat etmesi gereken bir konuya da vurgu yapıyor. EYT’de 9 Eylül mağduru isim, “EYT dillendirilene kadar ben sigorta girişimin hangi tarih olduğunu hiç merak etmedim. Maalesef kaderimde vurulmuş bir damga gibi. Ben 8’den nefret ediyorum” şeklinde konuştu.

EMEKLİ OLMALI ENGELLİ KIZI İÇİN İSTİYOR

Başına gelen bu talihsizliğe eşi, çocukları, annesi, babası da en az onun kadar üzülüyor. Eşi, ‘Bu konuyu kapatman gerekiyor, nasip değilmiş’ derken Ahmet Sadık’ın EYT yasasının çıkmasının ardından ilk 3 ay depresyona girdiğini ifade ediyor.

Ahmet Sadık İzmit’te sanayi bölgesine yakın bir mahallede yaşadığı için evlerinde doğal gaz yok. Emekli olmayı da en çok kızının tedavisi için istiyor. Sadık hala çalıştığını ifade ederek, “Engelli kızım var benim. Kulak kepçeleri yok, kulak delikleri yok. Açık kalp ameliyatı da dahil 8 defa ameliyat geçirdi. Çalışmak zorundayız” dedi.







