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9 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Haziran 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

09.06.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Haziran 2022 Perşembe günü dolar ve euro'da son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dün döviz kurunda yaşanan yükseliş sebebiyle birçok kişi internette 9 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 9 Haziran 2022 Perşembe dolar ve euro'da son durum...

9 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Haziran 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kurun dün sabah saatlerinde 17 seviyesini aşmasının ardından merak konusu oldu. 9 Haziran Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar son durumu öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 9 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 9 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

8 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 17,1867 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 17,1824 TL alış, 17,1912 TL satış fiyatından işlem gördü.

8 Haziran Perşembe günü Dolar ve Euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

9 haziran Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,5708 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 18,5388 TL alış fiyatından, 18,6029 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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