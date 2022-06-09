9 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 9 Haziran 2022 Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kurun dün sabah saatlerinde 17 seviyesini aşmasının ardından merak konusu oldu. 9 Haziran Perşembe günü vatandaşlar ve yatırımcılar son durumu öğrenmek için araştırma yapmaya devam ediyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 9 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 9 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

8 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 17,1867 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 17,1824 TL alış, 17,1912 TL satış fiyatından işlem gördü.

8 Haziran Perşembe günü Dolar ve Euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,5708 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 18,5388 TL alış fiyatından, 18,6029 TL satış fiyatından işlem gördü.

