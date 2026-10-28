Bu hafta BİM’de neler var? 3-4-6-8 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM’de bu haftada zengin fırsatlar yer alıyor: Beyaz eşyada Keysmart buzdolabı ve çamaşır makineleri, teknolojide LG QNED ve Senna TV’ler ile küçük ev aletleri satışa çıkıyor. English Home porselen set, Berlin düdüklü tencere ve züccaciye ürünleri mutfaklara şıklık katarken; leopar desenli pijama, battaniye ve kışlık tekstil öne çıkıyor. Ayrıca temel gıda, kişisel bakım, hırdavat çeşitleri ve Paw Patrol oyuncakları raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

3 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Ivory kapaklı ıslak mendil 25 TL

Family doğada çözünebilen ıslak havlu 59 TL

Sleepy extra bebek bezi 399 TL

Orkid uzun extra hijyenik ped 109 TL

Orkid gece extra hijyenik ped 109 TL

Orkid uzun günlük ped 109 TL

Turna pet şişe ayçiçek yağı 429 TL

Söke hergün buğday unu 115 TL

Efsane osmancık pirinç 329 TL

Saban nohut 139 TL

Saban yerli kırmızı mercimek 179 TL

Perfect delights kuru meyve çeşitleri 109 TL

Coco star sütlü çikolatalı marshmallowlu ve hindistan cevizli sandviç bisküvi 12 TL

Züber granola bar çeşitleri 89 TL

Boombastic fantastik hindistan cevizli marshmallowlu çikolatalı kek 59 TL

Bounty hindistan cevizli krema 149 TL

4 Kasım Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Keysmart key 490 nfs nofrost buzdolabı 35,450 TL

Keysmart key 330 ste buzdolabı 19,900 TL

Keysmart key 910 cm 9 kg çamaşır makinesi 20,900 TL

Keysmart key 300 nfe nofrost buzdolabı 22,900 TL

Keysmart key 810 cm 8 kg çamaşır makinesi 19,900 TL

Keysmart key 80 km 8 kg çamaşır kurutma makinesi 16,900 TL

6 Kasım Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Dagi leopar desenli pijama takımı kadın 799 TL

Casilli şardonlu termal tayt 419 TL

Leopar desenli yumuşak kumaş pijama takımı kadın 449 TL

Leopar desenli pelüş şapka kadın 159 TL

Leopar desenli dokunmatik özellikli eldiven kadın 249 TL

Leopar desenli katlanabilir pelüş kulaklık 129 TL

Ören bayan leopar desenli çift kişilik battaniye 729 TL

Ören bayan leopar desenli tek kişilik battaniye 679 TL

Maisonette leopar desenli yüz havlusu 115 TL

Maisonette leopar desenli el havlusu 69 TL

Maisonette leopar desenli bornoz 699 TL

Berlin 2'li düdüklü tencere seti 1,450 TL

3 katlı kurutmalık 1,090 TL

Chef's tava seti 2'li 649 TL

Chef's wok tava 429 TL

Paslanmaz çelik kesme panosu 629 TL

English Home 18 parça desenli porselen yemek takımı 1,990 TL

Metal patates ve soğan kabı 299 TL

Metal ekmek kutusu 259 TL

Tek fiyat emaye ürünler sahan ve tencere 549 TL

Desenli emaye kase ve makarna tabağı 349 TL

8 Kasım Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu

TCL 32 inç full hd android tv 32s5k 10,900 TL

LG 50 inç qned ai miniled 4k smart tv 50qned70b6c 32,500 TL

Keysmart 3 çekmeceli derin dondurucu 9,990 TL

Kumtel cam set üstü ocak 3,990 TL

Fakir stand mikser mixychef 4,990 TL

Fakir mikrodalga fırın 3,750 TL

Senna onvo garantili 65 inç frameless 4k ultra hd qled google tv 65uq9500f 28,900 TL

Dijitsu 43 inç full hd qled google tv dq40000 12,900 TL

SGS pense 160 mm 399 TL

SGS mini pense seti 3 parça 599 TL

SGS kemer delme pensesi 349 TL

SGS tel fırça 119 TL

Paw patrol oyuncak araçlar 399 TL

Şimşek toys konuşan defne bebek 629 TL

Piccolo mondi çek bırak yarış arabası 109 TL

Redka ahşap domino 199 TL

Barbie çerçeve puzzle 49 TL

Toli games resfebe adası kutu oyunu 549 TL

Bu içerik 6 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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