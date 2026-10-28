Bu hafta BİM’de neler var? 3-4-6-8 Kasım 2026 BİM Aktüel Kataloğu

BİM’de bu haftada zengin fırsatlar yer alıyor: Beyaz eşyada Keysmart buzdolabı ve çamaşır makineleri, teknolojide LG QNED ve Senna TV’ler ile küçük ev aletleri satışa çıkıyor. English Home porselen set, Berlin düdüklü tencere ve züccaciye ürünleri mutfaklara şıklık katarken; leopar desenli pijama, battaniye ve kışlık tekstil öne çıkıyor. Ayrıca temel gıda, kişisel bakım, hırdavat çeşitleri ve Paw Patrol oyuncakları raflardaki yerini alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
3 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Ivory kapaklı ıslak mendil 25 TL
- Family doğada çözünebilen ıslak havlu 59 TL
- Sleepy extra bebek bezi 399 TL
- Orkid uzun extra hijyenik ped 109 TL
- Orkid gece extra hijyenik ped 109 TL
- Orkid uzun günlük ped 109 TL
Turna pet şişe ayçiçek yağı 429 TL
- Söke hergün buğday unu 115 TL
- Efsane osmancık pirinç 329 TL
- Saban nohut 139 TL
- Saban yerli kırmızı mercimek 179 TL
Perfect delights kuru meyve çeşitleri 109 TL
- Coco star sütlü çikolatalı marshmallowlu ve hindistan cevizli sandviç bisküvi 12 TL
- Züber granola bar çeşitleri 89 TL
- Boombastic fantastik hindistan cevizli marshmallowlu çikolatalı kek 59 TL
- Bounty hindistan cevizli krema 149 TL
4 Kasım Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Keysmart key 490 nfs nofrost buzdolabı 35,450 TL
- Keysmart key 330 ste buzdolabı 19,900 TL
- Keysmart key 910 cm 9 kg çamaşır makinesi 20,900 TL
- Keysmart key 300 nfe nofrost buzdolabı 22,900 TL
- Keysmart key 810 cm 8 kg çamaşır makinesi 19,900 TL
- Keysmart key 80 km 8 kg çamaşır kurutma makinesi 16,900 TL
6 Kasım Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Dagi leopar desenli pijama takımı kadın 799 TL
- Casilli şardonlu termal tayt 419 TL
- Leopar desenli yumuşak kumaş pijama takımı kadın 449 TL
- Leopar desenli pelüş şapka kadın 159 TL
- Leopar desenli dokunmatik özellikli eldiven kadın 249 TL
- Leopar desenli katlanabilir pelüş kulaklık 129 TL
Ören bayan leopar desenli çift kişilik battaniye 729 TL
- Ören bayan leopar desenli tek kişilik battaniye 679 TL
- Maisonette leopar desenli yüz havlusu 115 TL
- Maisonette leopar desenli el havlusu 69 TL
- Maisonette leopar desenli bornoz 699 TL
Berlin 2'li düdüklü tencere seti 1,450 TL
- 3 katlı kurutmalık 1,090 TL
- Chef's tava seti 2'li 649 TL
- Chef's wok tava 429 TL
- Paslanmaz çelik kesme panosu 629 TL
English Home 18 parça desenli porselen yemek takımı 1,990 TL
Metal patates ve soğan kabı 299 TL
Metal ekmek kutusu 259 TL
Tek fiyat emaye ürünler sahan ve tencere 549 TL
Desenli emaye kase ve makarna tabağı 349 TL
8 Kasım Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu
TCL 32 inç full hd android tv 32s5k 10,900 TL
- LG 50 inç qned ai miniled 4k smart tv 50qned70b6c 32,500 TL
- Keysmart 3 çekmeceli derin dondurucu 9,990 TL
- Kumtel cam set üstü ocak 3,990 TL
- Fakir stand mikser mixychef 4,990 TL
- Fakir mikrodalga fırın 3,750 TL
Senna onvo garantili 65 inç frameless 4k ultra hd qled google tv 65uq9500f 28,900 TL
- Dijitsu 43 inç full hd qled google tv dq40000 12,900 TL
- SGS pense 160 mm 399 TL
- SGS mini pense seti 3 parça 599 TL
- SGS kemer delme pensesi 349 TL
- SGS tel fırça 119 TL
Paw patrol oyuncak araçlar 399 TL
- Şimşek toys konuşan defne bebek 629 TL
- Piccolo mondi çek bırak yarış arabası 109 TL
- Redka ahşap domino 199 TL
- Barbie çerçeve puzzle 49 TL
- Toli games resfebe adası kutu oyunu 549 TL
Bu içerik 6 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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