FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AB'den Ürdün'e 500 milyon euroluk finansman!

Avrupa Birliği (AB), Ürdün'ün finansal istikrarını ve ekonomik reformlarını desteklemek için 500 milyon euro kredi sağlayacak.

AB'den Ürdün'e 500 milyon euroluk finansman!

AB Komisyonu, Ürdün'e makro finansal yardım (MFA) sağlanması sürecini başlatan yeni bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Açıklamada, mali desteğin AB-Ürdün Stratejik ve Kapsamlı Ortaklığı'nın bir parçası olduğu anımsatılarak, bunun ülkenin ekonomik istikrarına, büyümesine, uzun vadeli dayanıklılığına ve reform çabalarına katkıda bulunacağı kaydedildi.

Ürdün'ün belirlenen mali yönetim, yolsuzlukla mücadele, sosyal koruma ve iş gücü piyasası politikaları gibi çeşitli alanlarındaki ilerlemesine bağlı olarak 500 milyon avroluk fon kullanabileceği ifade edilen açıklamada, kredinin Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamasına ve ekonomik reformlarını desteklemesine yardımcı olacağı bildirildi.

UYGUN KOŞULLAR İLE BORÇLANIYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuyla ilgili açıklamasında, "Ürdün, AB'nin stratejik bir ortağıdır. Bu nedenle Ürdün'ün geleceğine 500 milyon avro yatırım yapıyoruz. Bu taahhüt, Ürdün'ün sürdürülebilir finans, yeşil enerji ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda ilerlemeyi sağlayan reform gündemiyle örtüşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor.

Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her şey yasaktı giden şikayet ediyordu!Her şey yasaktı giden şikayet ediyordu!
Belediyedeki memurlardan iş bırakma kararı!Belediyedeki memurlardan iş bırakma kararı!

Anahtar Kelimeler:
Ürdün ab
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Konya'da baba ve 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Acımasızca katledildiler

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Kemerburgaz'da büyük sürpriz! Barış Alper Yılmaz...

Belediyedeki memurlardan iş bırakma kararı!

Belediyedeki memurlardan iş bırakma kararı!

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

15 bin nüfuslu ilçede 71 milyon TL'lik bina: Sosyal medyada tepki yağıyor

15 bin nüfuslu ilçede 71 milyon TL'lik bina: Sosyal medyada tepki yağıyor

Her şey yasaktı giden şikayet ediyordu!

Her şey yasaktı giden şikayet ediyordu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.