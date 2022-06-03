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ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında tahminleri aştı

03.06.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılan sıkılaştırma adımlarının etkileri takip edilirken, bu etkilerin en önemli göstergelerinden biri olan tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi. ABD’de tarım dışı istihdam 390 bin arttı.

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında tahminleri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan "İş Gücü İstatistikleri" raporuna göre, Mayıs ayında tarım dışı istihdam 390 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 328 bin artacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi Nisan ayı için 428 bin seviyesinden 436 bine, Mart ayı için 714 bin seviyesinden 398 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 333 bin ile piyasa beklentisi olan 325 binin üzerinde geldi. Kamuda istihdam 57 bin artış gösterdi.

İmalat sektöründe istihdam 18 bin artarken, inşaat sektöründe 36 bin yukarı geldi.

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İŞSİZLİK ORANI SABİT KALDI

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6 seviyesinden yüzde 3,5'e gerileyeceği yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,0'den yüzde 7,1'ye çıktı.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 3,6 olarak tahmin ediliyor. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 5,24 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,2 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,6 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,2'den yüzde 62,3'e yükseldi.

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