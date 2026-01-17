FİNANS

ABD'nin iki katı! Dünyada bir ilk, Çin tüm ülkeleri geride bıraktı: 10 trilyon kilovatsaati aştı

Çin'de elektrik tüketiminin, 2025 yılında ilk kez 10 trilyon kilovatsaati aştığı bildirildi. Bu dönemde elektrik tüketimi ABD'nin iki katını, Avrupa Birliği (AB), Rusya, Hindistan ve Japonya'nın toplamını aşan Çin, elektrik tüketimi 10 trilyon kilovatsaati aşan ilk ülke oldu.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Ulusal Enerji İdaresi, 2025 yılı elektrik tüketimi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede elektrik tüketimi, 2025'te yıllık bazda yüzde 5 artarak 10,4 trilyon kilovatsaate ulaşırken, ilk kez bir yılda 10 trilyon kilovatsaat barajını aştı.

DÜNYADA İLK ÜLKE OLDU

Bu dönemde elektrik tüketimi ABD'nin iki katını, Avrupa Birliği (AB), Rusya, Hindistan ve Japonya'nın toplamını aşan Çin, elektrik tüketimi 10 trilyon kilovatsaati aşan ilk ülke oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ BAŞI ÇEKTİ

Elektrik tüketimindeki artışta yüksek teknoloji imalatı başı çekti. Elektrik tüketimi, yeni enerji araçlarının üretiminde yüzde 20, rüzgar enerjisi donanımları üretiminde yüzde 30 arttı.

Dijital ekonominin ve yeni teknolojilerin yaygınlaşması yeni elektrik talebi yaratırken, 5G gibi yeni altyapıların hızlı gelişimi sonucu internet ve bağlantılı sektörlerdeki elektrik tüketimi de yüzde 30 artış kaydetti.

Batarya şarj ve değiştirme sektörlerinde de elektrik tüketiminde yaklaşık yüzde 50 artış görüldü.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Çin ABD Amerika Birleşik Devletleri
