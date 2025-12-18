FİNANS

Açık Açık 23. Bölüm | Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Araçların yaşlılık oranında Türkiye şampiyon

Açık Açık her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri yeni bölümleriyle Türkiye’nin yeni nesil ekonomi ve finans kanalı finansZone’da gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Açık Açık’ın bu bölümünde Güzem Yılmaz Ertem’in konuğu Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt oldu. Bozkurt, araç piyasasında son durum ve 2026 beklentileriyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 23. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın 23. bölümünde, Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt ile otomotiv sektörünün içinden geçtiği zorlu ama bir o kadar da ilginç dönem detaylarıyla ele alındı.

REKOR BEKLENİYOR

2025’in otomotiv sektörü açısından nasıl geçtiğinin konuşulduğu programda; artan regülasyonlara, vergi yüküne ve maliyet baskısına rağmen satışların neden güçlü kaldığını, hatta yıl sonunda 1 milyon 350 bin adetle yeni bir rekorun nasıl mümkün göründü değerlendirildi.

Ali Haydar Bozkurt, Toyota özelinde talep sorunu değil, asıl problemin araç bulunurluğu olduğunun altını çizerken, yeterli arz sağlanabilseydi satışların çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini vurguladı.

İKİNCİ ELİN YURT DIŞI YASAĞI

Program boyunca Türkiye’de otomobil sahipliğinin Avrupa ile kıyaslandığında neden bu kadar geride kaldığını, araç parkının neden hızla yaşlandığını ve yüksek ÖTV yapısının hem sıfır hem de ikinci el piyasasını nasıl kilitledi detaylarıyla konuşuldu. Özellikle ikinci el araçların yurt dışına satılamamasının sektör üzerindeki baskısı dikkat çeken başlıklardan biri oldu.

ARAÇ ALACAKLARA UYARI

Bölümde ayrıca; 2026 yılında araç almak isteyen tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerektiği, enflasyon ve faiz ortamının fiyatlara nasıl yansıdığı, satış adetleri korunurken kârlılıkların neden ciddi şekilde gerilediği ve Toyota’nın önümüzdeki döneme dair pazar payı hedefleri ele alındı.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT

Elektrikli araçlar ve hibrit modeller arasındaki denge de bu bölümün önemli konularından biri oldu. Ali Haydar Bozkurt, %100 elektrikli araçlara geçiş sürecinde hibrit modellerin kritik bir köprü rolü üstleneceğini vurgularken, şarj altyapısının ve şarj sürelerinin günlük hayatla henüz tam uyumlu olmadığını net bir şekilde ifade etti. Bununla birlikte, Çinli otomotiv üreticilerinin Türkiye pazarındaki artan etkisini ve bu rekabetin sektörü nasıl dönüştürdüğü detaylarıyla masaya yatırıldı.

Otomotiv sektörünü rakamların ötesinde, sahadaki gerçeklerle ve doğrudan sektörün en yetkili isimlerinden birinin perspektifiyle dinlemek isteyenler için, Açık Açık’ın bu bölümü mutlaka izlenmeli.

