Açık Açık 25. Bölüm | Doğan Holding / Çağlar Göğüş: Türkiye, Avrupa Birliği için vazgeçilmez durumda

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getiren YouTube kanalı Finanszone'daki Açık Açık programı 25. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Açık Açık’ın 25. bölümünde, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş ile hem sermaye piyasalarının zorlu bir yılı geride bıraktığı 2025, hem de Doğan Holding’in portföy dönüşümü ve 2026’ya dair beklentileri kapsamlı şekilde ele alındı.

Programda, borsa ve reel sektör açısından oldukça yıpratıcı geçen 2025’in hisse fiyatları üzerinde yarattığı iskonto, Doğan Holding’de son yıllarda hız kazanan portföy sadeleşmesi ile birlikte nasıl okumak gerektiği konuşuldu.

Çağlar Göğüş, portföyün önemli ölçüde sadeleştiğini ancak hâlâ gidilecek bir yol olduğunu vurgularken, bu dönüşümün hisse performansı ve yatırımcı algısı üzerindeki etkilerini net bir çerçeveyle değerlendirdi. Aynı bölümde Doğan Holding hissesinde yabancı payının artmaya devam etmesi, Türkiye piyasalarına yönelik algı açısından önemli bir sinyal olarak ele alındı.

2025’te yüzü gülmeyen borsa yatırımcısının 2026’da reel getiri elde edip edemeyeceğini; kur, faiz ve enflasyon gibi temel makro göstergelerde beklentilerin hangi yönde şekillendiği masaya yatırıldı. Göğüş, uygulanan ekonomi programına duyulan güveni ve Türkiye’nin özellikle Avrupa Birliği açısından stratejik ve vazgeçilmez bir konumda olduğunu düşündüğünü açık şekilde ifade etti.

Göğüş'ün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

Rakamlarla ilgili tahminler dikkatli söylenmesi gerekiyor. Bizi birçok yatırımcı takip ediyor. Ona yönelik kimsenin pozisyon almasını istemeyiz. Çok güven duyulan bir ekonomik program var. Artı rezervler güçlendi.

KUR, ENFLASYON, FAİZ...

Kur korumalı mevduat problemi çözülmüş durumda. Ülkenin bilançosunda ciddi bir iyileşme var, programa güven var. İhracat yapan şirketlerimiz bar enflasyon devalüasyon makası kaldığı müddetçe ihracatçı şirketler zorlanıyor. Türkiye'nin bu sene faktör büyümesinin de, faktör verimliliğinin de büyümenin bir kısmının da verimlilikle geleceğini düşünüyorum. Çünkü biraz da yapmak zorundayız. Kendi şirketlerimiz de görüyoruz bunu. Maalesef verimlilik hemen yapalım deyince olmuyor. Bıçak kemiğe dayanınca, daha çok hareketleniyor herkes. Onun da bir parça devreye gireceğini düşünüyorum. Ne kadar olur bilemiyorum. 2026'da da faiz indirimlerin makul çerçevede aşırı hızlı olmadan devam edeceğini ama kur artışıyla faiz arasında bu seneki gibi olabileceğini düşünüyorum.

Beklentiler baz senaryo olabilir. İyi olma ihtimali kötü olma ihtimalinden daha fazla gelecek sene için. Ne kadar iyi olur onları tahmin etmek gerçekten zor. Dış siyasete de bağlı. Dünyada birçok yerde taşlar yerinden oynuyor. Orada bir rakım riskler her ülke için var. Türkiye'nin Avrupa Birliği için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum.

DOĞAN HOLDİNG'İN STRATEJİSİ

Bölümde ayrıca Doğan Holding’in 2026 stratejisine de odaklanıldı. Holdingin hangi sektörlerde büyümeyi hedeflediği, portföyde makro trendlere uyumlu olmayan bir şirketin artık kalmadığı ve bu yaklaşımın uzun vadeli değer yaratma açısından ne anlama geldiği konuşuldu. Hyperever yatırımı özelinde ise savunma sanayinden teknolojiye uzanan alanlarda Türkiye’nin ithalatçı konumdan ihracatçı konuma geçişi, bu dönüşümün holding yatırımlarına nasıl yansıdığı değerlendirildi.

Programın son bölümünde, 2026’da hızlanması beklenen halka arz sürecinin Doğan Holding iştirakleri açısından ne anlama geldiği, holdingin güçlü net nakit pozisyonunun stratejik esneklik sağlama gücünü ve yabancı yatırımcının yeniden Borsa İstanbul’a gelip gelmeyeceği ele alındı. Çağlar Göğüş’ün, halka açık şirketlerin küresel endekslerde daha fazla yer alması gerektiğine dair vurgusu ise sohbetin önemli başlıklarından biri olarak öne çıktı.

Sermaye piyasalarının geleceğini, holding stratejilerini ve Türkiye ekonomisine dair orta vadeli beklentileri birinci ağızdan dinlemek isteyenler için Açık Açık’ın bu bölümü güçlü bir perspektif sunuyor.