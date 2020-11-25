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Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvurusu... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı tarihi bitiyor! Bugün son gün, işte açık kadro listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2020 08:09 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranını açmasıyla birlikte e-Devlet üzerinden başvurular başladı.11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte 7 farklı kadroda alım yapılacağı bilgisi paylaşıldı.Adalet Bakanlığı personel alımları 11- 25 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. İstatikçi, mimar, psikolog ve pedagog gibi birçok alanda kamu personeli alımı yapılacak.Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru ekranı ve Adalet Bakanlığı kadro listesi haberimizde.

Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvurusu... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı tarihi bitiyor! Bugün son gün, işte açık kadro listesi!

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alım duyurusunu yayımlayarak başvuru ekranlarına erişimi açtı. e-Devlet üzerinden yapılacak Adalet Bakanlığı kamu personeli alımları başvuru tarihleri bilgisi de paylaşıldı. 11 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru tarihi 11 Kasım itibariyle başladı. 7 farklı kadroda alımların yapılacağı bilginin paylaşıldığı Resmi Gazete'de hangi kadrolardan Adalet Bakanlığı'na alım yapılacak detayı da yer aldı. Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde görevlendirmek üzere; 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı,12 istatistikçi, 3 mimar, 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 25 Kasım saat 23:59 olarak belirlendi. İşte Adalet Bakanlığı personel alım şartları ve diğer detaylar...

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alımları için başvuru ekranını açtığı bilgisini paylaştı. Yapılan duyuruda Adalet Bakanlığı personel alım tarihleri de paylaşıldı. Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman başlayacak merak eden adaylar, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde araştırma yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 11 Kasım tarihi ile başlayarak, 25 Kasım'a kadar devam edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 25 Kasım saat 23:59 olarak belirlendi. Peki Adalet Bakanlığı hangi kadrolarda kaç personel alacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI KADRO SAYISI

Adalet Bakanlığı personel alımlarının duyurulmasının ardından vatandaşlar, Adalet Bakanlığı'na hangi kadroda kaç personel alınacağını araştırmaya başladı. Önceki açıklamalarda 10 bin cezaevi ve adliye memuru alınacağı paylaşılmıştı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı kadro sayısı!

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ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  • 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

- Psikolog

Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

-Pedagog

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

- Sosyal Çalışmacı

Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

- İstatistikçi

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

- Mimar

Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.

- Diyetisyen

Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.

- Şehir Plancısı

Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.

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ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU EKRANI

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yapılan yeni duyuruya göre, Adalet Bakanlığı kamu personeli alımları başladı. Adalet Bakanlığı kamu personeli başvurusu için aşağıda yer alan link üzerinden başvuru yaptığınızda işlem sağlanacaktır. e-Devlet üzerinden alınan Adalet Bakanlığı başvuruları için e-Devlet giriş bilgileri olmayanlar PTT'den T.C. kimlik numaralarının olduğu nüfus cüzdanı ile birlikte geçici e-Devlet şifrelerini alabilir. e-Devlet şifresi ve kullanıcı bilgisi ile Adalet Bakanlığı personel alımları için başvuru yapılabilir.

ADALET BAKANLIĞI KAMU PERSONELİ BAŞVURU LİNKİ

10 BİN ADLİYE VE CEZAEVİ PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'na 10 bin adliye ve cezaevi personeli alımı ne zaman yapılacak araştırılmaya başlandı. Zabıt katibi, İKM, mübaşir ve diğer kadrolara ne zaman alımlar yapılacak henüz tarih belirlenmedi. Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

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