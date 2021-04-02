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Adnan Bali İş Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi! Adnan Bali kimdir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 08:39 | Son Güncelleme

İş Bankası, Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildiğini ve Hakan Aran'ın Genel Müdür olarak atandığını KAP'a bildirdi. İş Bankası'nda yeni dönem başlamış oldu.

Adnan Bali İş Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı seçildi! Adnan Bali kimdir?

Türkiye İş Bankası’nın Yönetim Kurulu toplantısında Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür olarak atanmasına karar verildi.

İŞ BANKASI YENİ DÖNEMİ KAP'A BİLDİRDİ

Banka tarafından genel müdürün atanması ve yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 1 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Sayın Adnan Bali'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Yusuf Ziya Toprak'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesi ve Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Aran'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Genel Müdür olarak atanması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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ADNAN BALİ KİMDİR?

1962 yılında Gaziantep İslahiye’de doğan Adnan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı, 1 Nisan 2011 tarihinde de Türkiye İş Bankası’nın 16. Genel Müdürü olarak atandı.

1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Aran halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde bankacılık doktorasını sürdürüyor. 1990 yılında İş Bankası’nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü oldu, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Bankanın önemli dönüşüm programlarında görev alan Aran, İş Bankası Rusya Yönetim Kurulu Başkanlığı, Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu ve halen Softtech, LiveWell, GullsEye şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürüyor.

(DHA)

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