Afet konutlarının ödemesiyle ilgili merak edilen soruya yanıt verdi, Özgür Özel'e de gönderme yaptı: "Sizin anlayacağınız konular değil"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 'afet konutlarının boş senet karşılığı teslim edildiği ve faizle satışa sunulduğu' iddialarını yalanladı: Afet konutlarımızda alt yapı bedeli almayacağız, arsa bedeli almayacağız. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanımız yüzde 50’ye kadar üst yapı bedelinde indirim yapacak. Ödemeler hemen değil, iki yıl sonra başlayacak ve sabit fiyatla yani faizsiz olacak.

Altını çiziyorum, bugüne kadar nasıl faizsiz, sabit fiyatla ödendiyse yine öyle ödenecek. Vatandaşımız zorlanmadan uygun fiyatla ödeyecek. Cumhurbaşkanımız inşallah önümüzdeki günlerde tüm detayları açıklayacak. Milletimizin gönlü rahat olsun. Yalanlara kulak asmasın. Yapılan her işin, her eserin arkasındayız. Söylediğimiz her sözün sorumluluğunu taşıyoruz. Her adımı atarken ‘önce milletimiz’ diyoruz. Burada da öyle olacak.

“ÖZGÜR ÖZEL’E DE TAVSİYEM; BUNLAR SİZİN ANLAYACAĞINIZ KONULAR DEĞİL”

Özgür Özel’e de tavsiyem. Bu sular sizin sularınız değil, bunlar sizin anlayacağınız konular değil. Siz önce baklava kutularının hesabını verin. Siz önce yolsuzluğun kitabını yazdığınız İstanbul’un hesabını verin. Siz önce İzmir’de kooperatif vaadiyle kandırıp para toplayıp milletimizi kandırdığını evleri verin. Siz önce Ankara’da seçim meydanlarında söz verdiğiniz 7 yılda bitiremediğiniz konutları yapın, karşımıza öyle gelin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Acılarımız tazeyken biz sahadayken birileri ne yaptı. Devlet bu enkazın altında kalır. Deprem bölgesi eskiye ancak çeyrek asırda diyerek ellerini ovuşturdular. Geldiğimiz noktada enkazın altında kim kaldı? Ben söyleyeyim. CHP’nin gölge genel başkanı kaldı.

KURUM: "EVLERİ TESLİM ETTİK, PANİKLEYİP GELDİLER"

"3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, biz evleri teslim ettik ya.. Panikleyip koşa koşa buraya geldiler. Ellerine tutuşturulan tiyatroyu oynadılar.

Dün çıkmış ortada konut yok diyor.

11 ilimizin birine tek bir çivi çakmadınız. Kendi belediyelerinize hizmet binası sözü verdiniz onu bile tutmadınız.

Çöpleri bile toplayamayan partinin genel başkanı bizim konutlarımızı beğenmiyor."