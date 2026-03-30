Ağzındaki baklayı çıkardı! Trump gözünü para basan adaya dikti

İsrail ile birleşip İran'a savaş açan ABD'de Trump eleştirilerin hedefinde! ABD'nin meydanlarında toplanan kalabalıklar "Kral'ı istemiyoruz" diyerek Trump'ın savaşçı tutumuna isyan etti. Trump ise kendisini eleştirenlere "Aptal" derken yine tartışılan bir çıkış yaptı.

Financial Times'a verdiği demeçte ABD'nin İran konusunda hamlelerinin süreceğini belirten Donald Trump, Maduro örneğini vererek dünya petrol endüstrisine sahip olmak istediklerini açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması dünya akaryakıt piyasasını da altüst etti. Petrol fiyatları dünya genelinde hızla yükseldi. ABD'ye ait USS Tripoli gemisi de 3.500 askerden oluşan filosuyal bölgeye ulaştı.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE “APTAL” DEDİ

Eleştirilere cevap veren ABD Başkanı Donald Trump, “Dürüst olmak gerekirse İran’dan petrol çıkarmak istiyorum ama ABD’deki bazı aptal insanlar bunun eden yapıyorsunuz diyor çünkü onlar aptal insanlar” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN EN BÜYÜK HEDEFİ: KHARG ADASI!

Kontrolü İran'da bulunan Basra Körfezi'ndeki Kharg Adası akaryakıt ve enerji piyasası için çok önemli bir noktada. Bu ada Hürmüz Boğazı'nın 410 mil kuzeybatısında yer alıyor. İran'ın petrol ürünlerinin %90'u için deniz limanı görevi görüyor. Ayrıca burada 30 milyon varile kadar petrol depolama kapasitesi var.

Kharg Adası, Trump’ın bir sonraki hedefi! Verdiği demeçte bu ada için de konuşan Trump; “Kharg Adası’nı belki alabiliriz belki de almayabiliriz ama orasının çok önemli olduğu bir gerçek” dedi!

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: "KHARG ADASI'NI YOK EDERİZ"

Açıklamalarının devamında ağzındaki baklayı da çıkaran Trump, İran'ı açık açık tehdit etti:

"ABD İran'daki askeri operasyonları sona erdirmek için ciddi görüşmeler yürütüyor.
Eğer anlaşmaya varılmazsa İran'ın petrol kuyularını ve Kharg adasını tamamen yok ederiz"

İlginizi Çekebilir

Çocuk, yaşlı ayırt etmeyen sapık mide bulandırdı

Çocuk, yaşlı ayırt etmeyen sapık mide bulandırdı

 Meğer böyle ikna olmuş! Kante'nin sözleşmesinde inanması güç madde: Canlı yayında tek tek açıkladı

Meğer böyle ikna olmuş! Kante'nin sözleşmesinde inanması güç madde: Canlı yayında tek tek açıkladı

 Evini satıp yatırım yapanlar dikkat '3 risk' Altın ve kriptoyu işaret ettiler

Evini satıp yatırım yapanlar dikkat '3 risk' Altın ve kriptoyu işaret ettiler

 Baybaşin çetesine ağır darbe!

Baybaşin çetesine ağır darbe!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlde ilk kendileri yaptı! Dededen kalma 2000 yıllık mağara şimdi para basıyorİlde ilk kendileri yaptı! Dededen kalma 2000 yıllık mağara şimdi para basıyor
Bir ilde simit ve poğaçaya zamBir ilde simit ve poğaçaya zam

En Çok Okunan Haberler
ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

ABD'den Irak ve Katar'daki vatandaşlarına çağrı

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

4 saat bir ota tutunarak hayatta kaldı! Mucize gibi kurtuluş

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Osimhen'den yönetime rest! Kesin kararını verdi

Kısmetse Olur Ayça'nın veda mesajı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kısmetse Olur Ayça'nın veda mesajı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Eski haline döndü, akın ettiler: Hayran kaldılar

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

Hobi olarak başladı, tesis kurdu: Günde 1 ton üretiyor

