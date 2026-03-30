Ağzındaki baklayı çıkardı! Trump gözünü para basan adaya dikti

Financial Times'a verdiği demeçte ABD'nin İran konusunda hamlelerinin süreceğini belirten Donald Trump, Maduro örneğini vererek dünya petrol endüstrisine sahip olmak istediklerini açıkladı.

DIŞ HABER

Hürmüz Boğazı'nın kapanması dünya akaryakıt piyasasını da altüst etti. Petrol fiyatları dünya genelinde hızla yükseldi. ABD'ye ait USS Tripoli gemisi de 3.500 askerden oluşan filosuyal bölgeye ulaştı.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE “APTAL” DEDİ

Eleştirilere cevap veren ABD Başkanı Donald Trump, “Dürüst olmak gerekirse İran’dan petrol çıkarmak istiyorum ama ABD’deki bazı aptal insanlar bunun eden yapıyorsunuz diyor çünkü onlar aptal insanlar” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN EN BÜYÜK HEDEFİ: KHARG ADASI!

Kontrolü İran'da bulunan Basra Körfezi'ndeki Kharg Adası akaryakıt ve enerji piyasası için çok önemli bir noktada. Bu ada Hürmüz Boğazı'nın 410 mil kuzeybatısında yer alıyor. İran'ın petrol ürünlerinin %90'u için deniz limanı görevi görüyor. Ayrıca burada 30 milyon varile kadar petrol depolama kapasitesi var.

PETROL ADASI

Kharg Adası, Trump’ın bir sonraki hedefi! Verdiği demeçte bu ada için de konuşan Trump; “Kharg Adası’nı belki alabiliriz belki de almayabiliriz ama orasının çok önemli olduğu bir gerçek” dedi!

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: "KHARG ADASI'NI YOK EDERİZ"

Açıklamalarının devamında ağzındaki baklayı da çıkaran Trump, İran'ı açık açık tehdit etti:

"ABD İran'daki askeri operasyonları sona erdirmek için ciddi görüşmeler yürütüyor.

Eğer anlaşmaya varılmazsa İran'ın petrol kuyularını ve Kharg adasını tamamen yok ederiz"