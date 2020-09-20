FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan nakdi aile yardımları! İşte 20.000 TL yardım imkanı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan nakdi aile yardımları! İşte 20.000 TL yardım imkanı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.09.2020 17:39 | Son Güncelleme

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak maddi durumu yaşam standartlarının altında olan ihtiyaç sahibi durumundaki ailelere aylık olarak nakdi yardım veriliyor. Muhtaç ailelere yapılan yardımların en önemli kalemini ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın aile yardımları oluşturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan nakdi aile yardımları! İşte 20.000 TL yardım imkanı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan aile yardımları içerisinde gıda, barınma, yakacak, öküz ve yetim ile doğum yardımları yerini alır. Aile yardımları kapsamında muhtaç asker aileleri ve eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlarda önemli bir paya sahiptir. Devlet kaynaklı olarak verilen sosyal yardımların en büyük amacı vatandaşların hayatını bir parçada olsa kolaylaştırmak ve belirlenen şartları iyileştirmek olarak belirlenmiştir. Belirlenen şartları yerine getirenlerin kolaylıkla başvurabildiği sosyal yardımlar nelerdir? Aile yardımlarının şartları nelerdir? İşte aile yardımlarına dair merak edilen detaylar...

GIDA YARDIMI

Gıda yardımı esas olarak ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Gıda yardımları başta Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere özel durumlarda dönemsel periyotlarda da ödenir. Gıda yardımı şartları arasında başvuru yapan kişilerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahipliği durumunun tespit edilmesi gerekir. Muhtaçlık durumu ise hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması halinde söz konusu olur. Gıda yardımı ödemesi ise bakanlığa bağlı olarak oluşturulan mütevelli heyetince belirlenir.

BARINMA YARDIMI

Kişilerin yaşamsal faaliyetleri sürdürmesini engelleyecek kadar eski, bakımsız ve sağlık koşulları elverişsiz olan evler için devlet barınma yardımı sağlar. Barınma yardımı kapsamında evlerin onarımı ve bakımının yapılmasına imkan sağlanır. Barınma yardımı şartları arasında reşit ve ihtiyaç sahibi durumunda olmak önemli bir yer tutar. Aynı zamanda bakım ya da onarımı yapılacak evin tam hisseli tapusunun tek bir kişiye ait olması gereklidir. Barınma yardımı ödemesi olarak hak sahibi kişilere ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 40.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı! Barınma ihtiyacı olanlar dikkat...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 40.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı! Barınma ihtiyacı olanlar dikkat...

YAKACAK YARDIMI

Maddi durumu yakacak ihtiyacını karşılamaya uygun olmayan kişilerin kış şartlarından etkilenmemesi adına kömür yardımı sağlanır. Yakacak yardımı şartları arasında ise 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahibi olunması yerini alır. Yakacak yardımı zamanı ise kış aylarından önce olmak üzere yılda 1 kere olarak belirlenmiştir. Yakacak yardımı miktarı ise asgari 500 kg olmak üzere mütevelli hayetince belirlenen miktarda verilir.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM

Sosyal güvencesi bulunmayan ve herhangi bir geliri olmayan dul kadınlara yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yardım sağlanır. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım hakkından faydalanmak için başvuru yapan kadının Medeni Kanun’a uygun olarak resmi nikahla evlendiği eşinin vefat etmesi şarttır. Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım ödemeleri iki ayda bir olmak üzere 550 TL tutarında aktarılır.

Eşi vefat eden kadınlara özel devlet yardımı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 550 TL destek!Eşi vefat eden kadınlara özel devlet yardımı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 550 TL destek!

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM

Birinci dereceden akrabası askerde olan ve asker kişinin bakımına muhtaç kişilere yönelik olarak yardım programı devreye sokulur. Muhtaç asker ailelerine yönelik yapılan yardım kapsamında hak sahibi kişilerin askere gidenlerin ebeveyni, oğlu/kızı ya da eşi olması gerekir. Askerlik süresini kapsayacak şekilde muhtaç asker ailelerine iki ayda bir defa toplam 400 TL ödeme yapılır. Hak sahibi kişiler ödemelerini PTT şubeleri üzerinden alabilirler.

ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI

Ebeveynlerinden biri veya her ikisini de kaybeden 18 yaşından küçük çocuklara nakdi yardım verilir. 18 yaşından küçük çocukların ödeme alabilmesi için muhtaçlık durumunun belirlenmesi gerekir. Öksüz ve yetim yardımı ödemesi olarak iki ayda bir 150 TL nakdi yardım sağlanır. Öksüz ve yetim yardımı ödemeleri  ebeveynlerden birinin vefat etmesi halinde diğer ebeveyne, her ikisinin de vefat etmesi durumunda ise çocuğa bakan kişiye yapılır.

MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI

Babası askerde olan 18 yaşından küçük çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım politikalarını devreye sokar. Askerde olan kişinin bakımına muhtaç durumdaki çocuklarına iki ayda bir 150 TL yardım bağlanır. Muhtaç asker çocuğu yardımı başvurusu askerde olan baba adına anne tarafından yapılır.

DOĞUM YARDIMI

Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan tüm anne ve babalar dünyaya gelen çocukları için doğum yardımı hakkından yararlanabilirler. Doğum yardımı şartları arasında doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı ve sağlıklı olarak gerçekleşmesi yer alır. Doğum yardımı çerçevesinde doğan her çocuk için tek bir sefere mahsus olmak üzere ödeme yapılır. Doğum yardımı ödemesi olarak birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ile üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL verilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı'nın eski hali şaşırttıSongül Karlı'nın eski hali şaşırttı
Turistlerin ilgi odağı oldu!Turistlerin ilgi odağı oldu!
Emekli ikramiyesi meğer böyle hesaplanıyormuş! Emekli ikramiyesi meğer böyle hesaplanıyormuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren haber!
Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
ÖTV düzenlemesi sonrası o araçlara talep arttı
ÖTV düzenlemesi sonrası o araçlara talep arttı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
SGK'ya prim borcu olanlara müjde! Bu fırsat sayesinde...
SGK'ya prim borcu olanlara müjde! Bu fırsat sayesinde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salgın nedeniyle düğünü iptal edenler kaporayı geri alabilir mi?
Salgın nedeniyle düğünü iptal edenler kaporayı geri alabilir mi?
Uzungöl’de bulunan Dursun Ali İnan müzesi turistlerin ilgi odağı oldu
Turistlerin ilgi odağı oldu!
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı
Elektrik aboneliğini devretmedi, 8 yıl sonra şok yaşadı
Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
Altına zam geldi, sahte bilezik satışları patladı
Alman taşıt tedarikçileri on binlerce işçi çıkaracak
Alman taşıt tedarikçileri on binlerce işçi çıkaracak
1000 TL pandemi yardımı ne zaman ödenecek? Sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
1000 TL pandemi yardımı ne zaman ödenecek?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.