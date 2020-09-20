Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan nakdi aile yardımları! İşte 20.000 TL yardım imkanı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan aile yardımları içerisinde gıda, barınma, yakacak, öküz ve yetim ile doğum yardımları yerini alır. Aile yardımları kapsamında muhtaç asker aileleri ve eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlarda önemli bir paya sahiptir. Devlet kaynaklı olarak verilen sosyal yardımların en büyük amacı vatandaşların hayatını bir parçada olsa kolaylaştırmak ve belirlenen şartları iyileştirmek olarak belirlenmiştir. Belirlenen şartları yerine getirenlerin kolaylıkla başvurabildiği sosyal yardımlar nelerdir? Aile yardımlarının şartları nelerdir? İşte aile yardımlarına dair merak edilen detaylar... GIDA YARDIMI Gıda yardımı esas olarak ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Gıda yardımları başta Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere özel durumlarda dönemsel periyotlarda da ödenir. Gıda yardımı şartları arasında başvuru yapan kişilerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahipliği durumunun tespit edilmesi gerekir. Muhtaçlık durumu ise hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olması halinde söz konusu olur. Gıda yardımı ödemesi ise bakanlığa bağlı olarak oluşturulan mütevelli heyetince belirlenir.

BARINMA YARDIMI Kişilerin yaşamsal faaliyetleri sürdürmesini engelleyecek kadar eski, bakımsız ve sağlık koşulları elverişsiz olan evler için devlet barınma yardımı sağlar. Barınma yardımı kapsamında evlerin onarımı ve bakımının yapılmasına imkan sağlanır. Barınma yardımı şartları arasında reşit ve ihtiyaç sahibi durumunda olmak önemli bir yer tutar. Aynı zamanda bakım ya da onarımı yapılacak evin tam hisseli tapusunun tek bir kişiye ait olması gereklidir. Barınma yardımı ödemesi olarak hak sahibi kişilere ev onarımlarında 20.000 TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000 TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek verilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 40.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı! Barınma ihtiyacı olanlar dikkat... YAKACAK YARDIMI Maddi durumu yakacak ihtiyacını karşılamaya uygun olmayan kişilerin kış şartlarından etkilenmemesi adına kömür yardımı sağlanır. Yakacak yardımı şartları arasında ise 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahibi olunması yerini alır. Yakacak yardımı zamanı ise kış aylarından önce olmak üzere yılda 1 kere olarak belirlenmiştir. Yakacak yardımı miktarı ise asgari 500 kg olmak üzere mütevelli hayetince belirlenen miktarda verilir.

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM Sosyal güvencesi bulunmayan ve herhangi bir geliri olmayan dul kadınlara yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yardım sağlanır. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım hakkından faydalanmak için başvuru yapan kadının Medeni Kanun’a uygun olarak resmi nikahla evlendiği eşinin vefat etmesi şarttır. Eşi vefat eden kadınlara yönelik yardım ödemeleri iki ayda bir olmak üzere 550 TL tutarında aktarılır. Eşi vefat eden kadınlara özel devlet yardımı! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 550 TL destek! MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YAPILAN YARDIM Birinci dereceden akrabası askerde olan ve asker kişinin bakımına muhtaç kişilere yönelik olarak yardım programı devreye sokulur. Muhtaç asker ailelerine yönelik yapılan yardım kapsamında hak sahibi kişilerin askere gidenlerin ebeveyni, oğlu/kızı ya da eşi olması gerekir. Askerlik süresini kapsayacak şekilde muhtaç asker ailelerine iki ayda bir defa toplam 400 TL ödeme yapılır. Hak sahibi kişiler ödemelerini PTT şubeleri üzerinden alabilirler. ÖKSÜZ VE YETİM YARDIMI Ebeveynlerinden biri veya her ikisini de kaybeden 18 yaşından küçük çocuklara nakdi yardım verilir. 18 yaşından küçük çocukların ödeme alabilmesi için muhtaçlık durumunun belirlenmesi gerekir. Öksüz ve yetim yardımı ödemesi olarak iki ayda bir 150 TL nakdi yardım sağlanır. Öksüz ve yetim yardımı ödemeleri ebeveynlerden birinin vefat etmesi halinde diğer ebeveyne, her ikisinin de vefat etmesi durumunda ise çocuğa bakan kişiye yapılır.