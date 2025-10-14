AJet'ten ucuz uçak bileti kampanyası! Yurtdışına indirimli seyahat için bu tarihlere dikkat

AJet, yaptığı kampanya ile indirimli seyahat imkanı sunuyor. Yurt dışına gidecek olanlar için 150 bin koltuğu satışa sunacak olan Ajet, 9 dolara biletlerini satışa çıkaracak.

AJET UÇUŞ TARİHLERİNİ DUYURDU

İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’den 15 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 150 bin koltuk satışa sunulacak.

AJET'TEN UCUZ BİLET KAMPANYASI

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.