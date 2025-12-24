FİNANS

AJet'ten yeni kampanya! İndirimli uçak bileti: Yurt içi uçuş 849 TL

AJet, tüm yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile indirimli biletler, 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet'ten yeni kampanya! İndirimli uçak bileti: Yurt içi uçuş 849 TL
Hande Dağ

Yurt içinde 41 noktaya seferleri olan AJet, yeni bir yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet’in indirimli biletleri, 24 Aralık 2025 tarihinde saat 11:00’den 25 Aralık 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet ten yeni kampanya! İndirimli uçak bileti: Yurt içi uçuş 849 TL 1

İNDİRİMLİ 168 BİN KOLTUK SATIŞTA

Kampanya kampanyasında 168 bin koltuk satışı yapılacak. Tüm yurt içi (KKTC hariç) tek yön uçuşları kapsayan kampanya ile vergi ve harçlar dahil 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan ‘basic’ biletler, AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

AJet ten yeni kampanya! İndirimli uçak bileti: Yurt içi uçuş 849 TL 2

