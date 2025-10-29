FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AJet'ten yüzde 29 indirimli bilet! Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya

AJet'ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir kampanya geldi. AJet’in 29 Ekim’e özel kampanyası, tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirim fırsatı sunuyor.

AJet'ten yüzde 29 indirimli bilet! Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanya
Hande Dağ

AJet’ten Cumhuriyet Bayramı'na özel indirim geldi. 29 Ekim’de yüzde 29 indirim var. Ajet'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

AJet ten yüzde 29 indirimli bilet! Cumhuriyet Bayramı na özel kampanya 1

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ

Yurt içinde 41 noktaya seferleri olan AJet, Cumhuriyetimizin 102. yıl coşkusuna ortak olmak için yurdun dört bir yanına uçuşlarda geçerli indirim kampanyası yaptı. İndirimli biletler, 29 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00’dan saat 23.59’a kadar satışta olacak.

AJet ten yüzde 29 indirimli bilet! Cumhuriyet Bayramı na özel kampanya 2

Yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak indirimli biletler, 17 Kasım 2025 – 13 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet ten yüzde 29 indirimli bilet! Cumhuriyet Bayramı na özel kampanya 3

AJet’in Cumhuriyet Bayramı kampanyası, ‘basic’ biletlerde geçerli olup, tüm yurt içi uçuşları kapsıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Togg banttan inişinin 3. yılında Avrupa'ya açıldıTogg banttan inişinin 3. yılında Avrupa'ya açıldı
Zam bekleniyor! Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelası...Zam bekleniyor! Araç sahipleri dikkat, akaryakıt tabelası...

Anahtar Kelimeler:
uçak indirim uçak bileti bilet kampanya uçuş AJet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.