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AK Parti de rahatsız olmuş! Yurt dışı çıkış harcı için 3 bin lira teklifi sonrasında neler yaşandı?

23.06.2024 08:33
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Yurt dışı çıkış harcı için 3 bin lira önerisinin AK Parti’yi de rahatsız ettiği ortaya çıktı. Yurt dışı çıkış harcına gelecek zamma yönelik parti yöneticilerinin devreye girdiği ve bu rakamın bin 500 liraya indirildiği iddia edildi. Artışın 10 kat ile sınırlı kalacak olması da AK Parti’nin itirazı ile mümkün olmuş! İşte detaylar…

AK Parti de rahatsız olmuş! Yurt dışı çıkış harcı için 3 bin lira teklifi sonrasında neler yaşandı?

Yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltilmesine yönelik teklifin detayları ortaya çıktı. Vergi paketindeki düzenlemeler kamuoyunda tartışma yaratırken, yurt dışı çıkış harcının taslakta 150 TL’den 3 bin TL’ye çıkartılacağı iddiası AK Parti'de de rahatsızlığa yol açtı. Rakamın bin 500 liraya indirileceği iddiası için ise “Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmektir. Bin 500 lira da yeterince yüksek değil mi?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre; ‘çok kazanandan çok alınacak’ diye anlatılan bazı vergi düzenlemelerinin baskıyla paketten çıkarıldığı öne sürülüyor. Daha taslakken vergi paketinin satır satır haber yapılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokrasisinde de tartışmaya neden oldu.

TOPLANTI YAPILDI

Bu paketin bayramın sakin gündemine rağmen en çok tartışılan maddelerinden biri yurt dışı çıkış harcındaki artış oldu. 150 lira olan harcın taslakta 3 bin lira olarak öngörülmesi infial yarattı. Bayramın en önemli gündem maddesi olan konu, AK Parti yönetiminin de gündemine girdi.

100 DOLAR KARŞILIĞI OLARAK ELE ALINMIŞ!

AK Parti kurmayları, yapılan toplantılardan sonra üzerinde uzlaşılan rakamın bin veya bin 500 lira olmasının planlandığını aktardılar. Parti kurmayları, "Gelir İdaresi Başkanlığı bu rakamı belirlerken, 100 dolar karşılığı olarak ele almış. O nedenle 3 bin lira telaffuz edildi. Buna gelir seviyesi açısından bakıldığında karşılanması zor. Ancak bu rakamın olmayacağı kesin. Bin veya bin 500 olması söz konusu. Belirlenecek miktar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak" dediler.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Express

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Anahtar Kelimeler:
Zam harç yurt dışı
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