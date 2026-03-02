FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AK Parti'den emekli ikramiyesi açıklaması geldi

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili bir gelişme var mı? İşte son dakika açıklaması...

AK Parti'den emekli ikramiyesi açıklaması geldi

Emekli bayram ikramiyeler milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 4000 TL olarak uygulanmıştı. Bu yıl ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı, ne kadar artış olacağı merak ediliyor. Gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Kulislerde farklı zam oranları ve rakamlar konuşulmaya devam ederken bir gelişme daha oldu.

AK Parti den emekli ikramiyesi açıklaması geldi 1

BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AK Parti tarafından mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor! Bedelli askerlik ücretine zam geliyor!

AK Parti den emekli ikramiyesi açıklaması geldi 2

Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira olduBankacılık sektörünün net karı ocakta 87,2 milyar lira oldu
Bedelli askerlik ücretine zam geliyor!Bedelli askerlik ücretine zam geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaş yayılıyor! Suudi Arabistan'daki dev petrol rafinerisi vuruldu

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı: "Tedesco gitmek istiyor, Avrupa'dan..."

Fenerbahçe'de Antalya şoku sonrası deprem! Ümit Özat canlı yayında bombayı patlattı: "Tedesco gitmek istiyor, Avrupa'dan..."

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.