AK Parti'den emekli ikramiyesi açıklaması geldi

Emekli bayram ikramiyeler milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl 4000 TL olarak uygulanmıştı. Bu yıl ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı, ne kadar artış olacağı merak ediliyor. Gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Kulislerde farklı zam oranları ve rakamlar konuşulmaya devam ederken bir gelişme daha oldu.

BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AK Parti tarafından mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.

Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır