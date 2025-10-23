FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AK Parti Meclis'e sunacak! Yeni tedbirler geliyor: Banka hesapları izlenecek, hapis cezası artırılacak...

Geçtiğimiz günlerde Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yetkilerinin genişletileceği öğrenilmişti. Yasal düzenlemenin hazırlıklarında sona gelindi. Buna göre, 20 maddelik taslak çalışma hazırlandı. AK Partili kurmaylar ile MASAK Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

AK Parti Meclis'e sunacak! Yeni tedbirler geliyor: Banka hesapları izlenecek, hapis cezası artırılacak...
Ezgi Sivritepe

Bilişim suçlarına anında müdahale edebilmek için Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yetkileri genişletilecek. Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yeni tavsiyeleri doğrultusunda yasal düzenleme hazırlıklarında sona gelindi.

AK Parti Meclis e sunacak! Yeni tedbirler geliyor: Banka hesapları izlenecek, hapis cezası artırılacak... 1

20 MADDELİK TASLAK ÇALIŞMA

Ekonomim'in haberine göre, 20 maddelik taslak çalışmanın içreisinde her türlü yasadışı faaliyetten elde edilen mal varlığına yönelik idari ve cezai yönden soruşturma açısından yeni önlemler alınacak.
AK Parti Meclis e sunacak! Yeni tedbirler geliyor: Banka hesapları izlenecek, hapis cezası artırılacak... 2

MECLİS'E SUNULACAK

AK Partili kurmaylar ile MASAK Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu kapsamda, yargının kararı noktasında savcılıkların daha etkin, daha hızlı, caydırıcı ve kalıcı mahiyette kararlar alması hedefleniyor.
AK Parti Meclis e sunacak! Yeni tedbirler geliyor: Banka hesapları izlenecek, hapis cezası artırılacak... 3

TEDBİRLER GELİYOR

Uygulaması noktasında yapılacak düzenleme ile, yasa dışı bahis, uyuşturucu ve diğer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili daha ciddi tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.
AK Parti Meclis e sunacak! Yeni tedbirler geliyor: Banka hesapları izlenecek, hapis cezası artırılacak... 4

Söz konusu düzenleme ile öne çıkan maddeler şu şekilde:

  • Kara para aklayanlara yönelik idari ve hapis cezaları artırılacak.
  • Sanal bahis, kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında takip süreçleri hızlandırılacak.
  • Banka ile Finans kuruluşlarındaki hesaplar bir dizi takip kriterine tabi tutulacak.
  • Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun olağan dışı maddi gücü takibe alınacak.
  • Banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere anında müdahale etme yetkisi MASAK’a verilecek. Anlık izleme sistemi ile şüpheli hesap hareketleri dondurulacak.
  • Mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.
  • Bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının cezaları artırılacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Bakanlıktan 'gizemli kutu' uyarısı! Yazı gönderildi... Giderek yaygınlaştıBakanlıktan 'gizemli kutu' uyarısı! Yazı gönderildi... Giderek yaygınlaştı

Anahtar Kelimeler:
MASAK meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.