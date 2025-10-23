AK Parti Meclis'e sunacak! Yeni tedbirler geliyor: Banka hesapları izlenecek, hapis cezası artırılacak...

Bilişim suçlarına anında müdahale edebilmek için Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yetkileri genişletilecek. Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) üye ülkelere yeni tavsiyeleri doğrultusunda yasal düzenleme hazırlıklarında sona gelindi.

20 MADDELİK TASLAK ÇALIŞMA

Ekonomim'in haberine göre, 20 maddelik taslak çalışmanın içreisinde her türlü yasadışı faaliyetten elde edilen mal varlığına yönelik idari ve cezai yönden soruşturma açısından yeni önlemler alınacak.



MECLİS'E SUNULACAK

AK Partili kurmaylar ile MASAK Başkanlığı’nın birlikte yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor. Bu kapsamda, yargının kararı noktasında savcılıkların daha etkin, daha hızlı, caydırıcı ve kalıcı mahiyette kararlar alması hedefleniyor.



TEDBİRLER GELİYOR

Uygulaması noktasında yapılacak düzenleme ile, yasa dışı bahis, uyuşturucu ve diğer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili daha ciddi tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.



Söz konusu düzenleme ile öne çıkan maddeler şu şekilde:

