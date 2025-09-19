FİNANS

AK Parti'nin gündeminde sabit gelirli var! Meclis'in ilk konusu bu olacak, gözler Maliye Bakanlığı'nda

AK Parti sabit dar gelirli olan vatandaşların harcama kalemlerini çıkardı. Buna göre, gıda, kira ve ulaşım ilk üç sırada yerini aldı. Bazı ailelerin 1 ay sonraki maaşını da önceden harcamaya başladığı tespit edilirken yeni projeler ile bu durumun son bulması hedefleniyor. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Sabit dar gelirli vatandaşların yaşadığı ekonomik zorluklar parti yönetiminin gündemine geldi. 30 bin lira ile 50 bin lira arasında geliri olan vatandaşların harcama kalemleri ortya çıkarıldı. İlk 3'e ise gıda, kira ve ulaşım girdi. Yapılan saha araştırmasında vatandaşın alım gücünü artırmak için öncelikle bu alanlarda adımlar atılması gerektiği belirtildi.

MECLİS İLK GÜNDEMİ: HAL YASASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, gıda krizine son verebilmek için Hal Yasası'nın çıkarılmasının önemli olduğu belirtildi. 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'in ilk gündeminin bu olması bekleniyor. İklim değişikliğinden dolayı zirai don olaylarının önümüzdeki yıllarda da yaşanabileceği konuşuldu.

BAKANLIK İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Genel merkez yönetimi kira sıkıntısını çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının harekete geçtiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği ve yılsonu açıklanacak dar gelirlilere konut müjdesinin ilaç olacağını kaydediyor.
Gıda ve ulaşımda ise mevcut bakanlıklara büyük iş düştüğünü söyleyen parti kaynakları, bütçe problemi yaşanan projelerin gerçekleştirilebilmesi için bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığından onay almaları gerektiğini belirtiyor.

