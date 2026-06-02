Akaryakıt fiyatları! 02 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

02 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatı 62.94625 TL, motorin fiyatı 65.26 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar sürekli değişim göstermektedir. Dünya genelindeki ham petrol fiyatları etkileyicidir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da fiyatlar üzerinde etkilidir. Son dönemdeki fiyat artışları sürücülerin bütçelerini zorlamaktadır. Akaryakıt sektöründe yaşanan belirsizlikler dikkat çekmektedir.

Ülkemizin büyük şehirlerinde akaryakıt fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde bu farklılık daha belirgindir. Piyasa koşullarına bağlı olarak her bayi kendi fiyatını belirleyebilir. Dağıtıcı firmalar bayilerine tavan fiyatlar konusunda kılavuzluk yapmaktadır. Bu durum, rekabet ortamında fiyatların dalgalanmasına yol açmaktadır. Sürücülerin akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırmaları önemlidir. En uygun seçeneği değerlendirmeleri akıllıca bir yaklaşım olacaktır.