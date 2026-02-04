Akaryakıt fiyatları! 04 Şubat Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Şubat 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 55.375 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57.66375 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatları etkilemektedir. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi oranları önemli faktörlerdir. Bu unsurlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler.

Ülke genelinde en çok kullanılan akaryakıt türlerinin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterir. Bu farklılık, bayilerin uyguladığı fiyat politikalarından kaynaklanmaktadır. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu durum, piyasada fiyat rekabetine neden olmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesi önemlidir. Tüketicilerin bu durumu dikkate alması gereklidir. Bilinçli hareket etmeleri, fayda sağlayacaktır. Tüketiciler, fiyat değişimlerini takip etmelidir. Bu şekilde ekonomik anlamda daha bilinçli kararlar verebilirler.