Akaryakıt fiyatları! 04 Şubat Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 55.375 TL ve 57.66375 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, döviz kurları, uluslararası petrol maliyetleri ve vergi oranları gibi unsurlardan etkilenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bayi politikalarıyla ilişkilidir. Tüketiciler, akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri takip ederek bilinçli kararlar almalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 04 Şubat Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Hande Dağ

04 Şubat 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 55.375 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57.66375 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatları etkilemektedir. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergi oranları önemli faktörlerdir. Bu unsurlar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler.

Ülke genelinde en çok kullanılan akaryakıt türlerinin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterir. Bu farklılık, bayilerin uyguladığı fiyat politikalarından kaynaklanmaktadır. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirler. Bu durum, piyasada fiyat rekabetine neden olmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesi önemlidir. Tüketicilerin bu durumu dikkate alması gereklidir. Bilinçli hareket etmeleri, fayda sağlayacaktır. Tüketiciler, fiyat değişimlerini takip etmelidir. Bu şekilde ekonomik anlamda daha bilinçli kararlar verebilirler.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
48.26
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

