Akaryakıta zam: Tabelada bir değişim daha! Güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatları son durum! Motorine zam geldi mi? Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha oldu. Buna göre bir akaryakıt ürününe zam geldi. Akaryakıt tabelası bir kez daha değişti. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam geldi? Motorine zam var mı bugün? 4 Şubat 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Akaryakıta zam: Tabelada bir değişim daha! Güncel benzin, motorin fiyatları
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam daha geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi ürüne geldi? Motorine zam geldi mi? Motorine zam var mı bugün? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 4 Şubat 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 4 Şubat 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam: Tabelada bir değişim daha! Güncel benzin, motorin fiyatları 1

MOTORİNE ZAM GELDİ

Son gelişmeye göre; motorin grubuna 20 kuruşluk sınırlı bir zam yapıldı.

Akaryakıta zam: Tabelada bir değişim daha! Güncel benzin, motorin fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta zam: Tabelada bir değişim daha! Güncel benzin, motorin fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 55.37 TL
Motorin: 57.67 TL
LPG: 30.09 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 55.19 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 29.49 TL

Akaryakıta zam: Tabelada bir değişim daha! Güncel benzin, motorin fiyatları 4

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.30 TL
Motorin: 58.78 TL
LPG: 29.97 TL

Akaryakıta zam: Tabelada bir değişim daha! Güncel benzin, motorin fiyatları 5

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 56.58 TL
Motorin: 59.05 TL
LPG: 29.89 TL

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.66
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.38
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
48.26
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt Motorin fiyatları Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
