Akaryakıt fiyatları! 09 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Ocak 2026 tarihiyle benzin fiyatı litre başına 53.12375 TL, motorin fiyatı ise 54.51875 TL olarak tespit edildi. Akaryakıt maliyetleri, artan petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Özellikle ulaşım sektöründe önemli değişiklikler gözlemleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayiden bayiye farklılık gösteriyor. Tüm bunlar, akaryakıt fiyatlarının dinamik bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Cansu Akalp

Benzin fiyatı, 09 Ocak 2026 tarihi itibarıyla litre başına 53.12375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.51875 TL oldu. Bu fiyatlar, son günlerde artan petrol maliyetleri ile döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilendi. Kullanıcılar, akaryakıt maliyetlerinde gözlemlenen artışları fark ediyor. Özellikle ulaşım sektörü üzerinde önemli bir etki mevcut. Tüketiciler, günlük yaşamlarında akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Akaryakıt pompa fiyatları, sürekli olarak zam ve indirimlerle değişebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, bayiden bayiye farklılık gösterebiliyor. Bayilik sistemi çerçevesinde, dağıtıcılar tarafından belirlenen tavan fiyatlar, bayilerin fiyat politikalarını etkiliyor. Bu durum, rekabet ortamında dalgalanmalar yaşanmasına sebep olabiliyor. Tüm bu unsurlar, akaryakıt fiyatlarının dinamik bir yapıda seyrettiğini gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.52
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.12
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
45.22
