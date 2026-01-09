Akaryakıt fiyatları! 09 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı, 09 Ocak 2026 tarihi itibarıyla litre başına 53.12375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54.51875 TL oldu. Bu fiyatlar, son günlerde artan petrol maliyetleri ile döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilendi. Kullanıcılar, akaryakıt maliyetlerinde gözlemlenen artışları fark ediyor. Özellikle ulaşım sektörü üzerinde önemli bir etki mevcut. Tüketiciler, günlük yaşamlarında akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Akaryakıt pompa fiyatları, sürekli olarak zam ve indirimlerle değişebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, bayiden bayiye farklılık gösterebiliyor. Bayilik sistemi çerçevesinde, dağıtıcılar tarafından belirlenen tavan fiyatlar, bayilerin fiyat politikalarını etkiliyor. Bu durum, rekabet ortamında dalgalanmalar yaşanmasına sebep olabiliyor. Tüm bu unsurlar, akaryakıt fiyatlarının dinamik bir yapıda seyrettiğini gösteriyor.