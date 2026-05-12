Akaryakıt fiyatları! 12 Mayıs Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 63,86 TL, motorin fiyatı ise 67,37 TL olarak belirlendi. Türkiye genelinde bu fiyatların yanı sıra, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde pompa fiyatları arasında sık sık değişiklikler görülüyor. Akaryakıt fiyatları, talep ve arzın yanında ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor.

Benzin fiyatı 12 Mayıs 2026 itibarıyla 63,86 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 67,37 TL. Bu fiyatlar, Türkiye genelinde akaryakıt tüketicileri için dikkate alınıyor. Özellikle büyük şehirlerde pompa fiyatları arasında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor. Bu değişiklikler, talep, arz ve ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor.

Akaryakıt pompa fiyatlarının zam ve indirimlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği biliniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bayiler arasında fiyat farklılıkları sıklıkla yaşanıyor. Dağıtıcılar, belirledikleri tavan fiyatlarla piyasadaki dengeyi korumaya çalışıyor. Ancak bu durum, serbest piyasa koşullarında merak uyandırıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, tüketicilerin bütçelerini de etkiliyor. Ekonomik koşullar, fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.58
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.55
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.12
Gazyağı
73.76
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

