Akaryakıt fiyatları! 12 Mayıs Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 12 Mayıs 2026 itibarıyla 63,86 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 67,37 TL. Bu fiyatlar, Türkiye genelinde akaryakıt tüketicileri için dikkate alınıyor. Özellikle büyük şehirlerde pompa fiyatları arasında dikkat çekici farklılıklar bulunuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiyor. Bu değişiklikler, talep, arz ve ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor.

Akaryakıt pompa fiyatlarının zam ve indirimlere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği biliniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bayiler arasında fiyat farklılıkları sıklıkla yaşanıyor. Dağıtıcılar, belirledikleri tavan fiyatlarla piyasadaki dengeyi korumaya çalışıyor. Ancak bu durum, serbest piyasa koşullarında merak uyandırıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, tüketicilerin bütçelerini de etkiliyor. Ekonomik koşullar, fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.