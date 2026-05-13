Akaryakıt fiyatları! 13 Mayıs Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 63.85625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 67.3675 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu maliyetler değişkenlik göstermektedir. Özellikle akaryakıt kullanımının yoğun olduğu dönemler etkilidir. Piyasalardaki dalgalanmalar da fiyatları etkileyebilmektedir. Mevsimsel faktörler de önemlidir. Döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklık, pompa fiyatlarını belirlemede etkilidir.

Benzin ve motorin fiyatları Türkiye’nin farklı şehirlerinde değişiklik gösterebilir. Büyük şehirlerde fiyatlar sürekli değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirlerden bazılarıdır. Bu nedenle tüketicilerin güncel fiyatları kontrol etmesi önemlidir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri aracılığıyla fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, rekabeti oluşturan unsurlardan birisidir. Bayiler arasında tavan fiyatlar belirlenmektedir. Bu da piyasadaki hareketliliği etkilemektedir.