Akaryakıt fiyatları! 13 Mayıs Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

13 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 63.85625 TL, motorin fiyatı ise 67.3675 TL olarak belirlendi. Akaryakıt maliyetleri piyasalardaki dalgalanmalara ve mevsimsel faktörlere bağlı olarak değişebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı fiyat seviyeleri gözlemlenmektedir. Tüketicilerin güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmesi kritik bir öneme sahiptir. Bu durum, rekabet ve fiyat belirleme süreçlerini etkilemektedir.

13 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 63.85625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 67.3675 TL seviyesine ulaşmıştır. Bu maliyetler değişkenlik göstermektedir. Özellikle akaryakıt kullanımının yoğun olduğu dönemler etkilidir. Piyasalardaki dalgalanmalar da fiyatları etkileyebilmektedir. Mevsimsel faktörler de önemlidir. Döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklık, pompa fiyatlarını belirlemede etkilidir.

Benzin ve motorin fiyatları Türkiye’nin farklı şehirlerinde değişiklik gösterebilir. Büyük şehirlerde fiyatlar sürekli değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirlerden bazılarıdır. Bu nedenle tüketicilerin güncel fiyatları kontrol etmesi önemlidir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri aracılığıyla fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, rekabeti oluşturan unsurlardan birisidir. Bayiler arasında tavan fiyatlar belirlenmektedir. Bu da piyasadaki hareketliliği etkilemektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.37
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.86
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.58
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.55
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.12
Gazyağı
73.76
