Akaryakıt fiyatları! 26 Şubat Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 57.20625 TL, motorin fiyatları ise 60.3225 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyat değişimleri, hem otomobil sahipleri hem de ulaşım sektöründe faaliyet gösterenlerin bütçelerini etkilemektedir. Büyük şehirlerde gözlemlenen fiyat farklılıkları, ticari araçların ve tarım sektörünün maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Kullanıcıların, akaryakıt fiyatlarını sürekli takip etmesi önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 26 Şubat Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

26 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 57.20625 TL olmuştur. Motorin fiyatları ise 60.3225 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatların yansımaları otomobil sahipleri için önemlidir. Ulaşım sektöründe faaliyet gösterenler de etkilenmektedir. Fiyatların sürekli değişmesi akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Kullanıcıların bütçelerinde bu kalem önemli bir yer kaplamaktadır.

Motorin kullanımının yoğun olduğu ticari araçlar, tarım sektörü için bu fiyat değişkenleri daha büyük bir etki yaratmaktadır. Günümüz akaryakıt piyasasında pompa fiyatları sık sık değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bu fiyatlar arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Serbest piyasa koşullarında oluşan bayi fiyatları dalgalanmalara açıktır. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat uygulamaları yaparak kontrol mekanizması geliştirebilir.

Bu nedenle kullanıcıların güncel fiyatları takip etmeleri önemlidir. Bölgesel fiyat farklılıklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Akaryakıt piyasasındaki bu dalgalanmalar, hem bireysel hem de ticari kullanıcılara yönelik stratejilerin oluşturulmasına ihtiyaç bırakmaktadır. İyi bir bütçe yönetimi ile maliyetler azaltılabilir. Fiyatların değişkenliği, piyasadaki rekabetin de bir göstergesidir. Bu konu, dikkatlice izlenmelidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
50.35
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
