Japonya'nın en değerli şirketi değişti: Toyota 23 yıl sonra tahtını kaptırdı

Masayoshi Son’un liderliğindeki teknoloji grubunun hisseleri Tokyo Borsası’nda yüzde 14 değer kazandı ve şirketin piyasa değeri, yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Toyota’nın piyasa değerini aştı.

Bu başarı, kendi hisseleri dahil, piyasa değerine göre, en son 2000 yılında Japonya'daki internet balonunun zirve yaptığı dönemde kısa bir süreliğine elde edilmişti.

TOYOTA HİSSELERİ BU YIL YÜZDE 10'DAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Bu yükseliş, SoftBank hisselerini bu yıl yüzde 90'ın üzerinde artırarak şirketin piyasa değerini 48 trilyon yenin üzerine çıkardı. Bu değer, Toyota'nın yaklaşık 46 trilyon yenlik piyasa değerinin üzerinde. Buna karşılık, Toyota hisseleri bu yıl yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Invesco Asset Management Japan Ltd.’nin küresel piyasa stratejisti Tomo Kinoshita, “SoftBank, yönetim kaynaklarını yapay zeka ile ilgili işlere yoğunlaştırdı ve küresel teknoloji sektöründeki genel yükselişten başarıyla yararlandı. Öte yandan Toyota, İran savaşından kaynaklanan artan petrol fiyatlarının etkisini hissetti. Bu durum araçların işletme maliyetlerini artırıyor ve küresel otomobil talebini baskı altında tutuyor” dedi.

Kinoshita, ham petrol fiyatlarının düşmesi ve otomotiv talebini desteklemesi halinde değerleme farkının bu yılın ilerleyen dönemlerinde tersine dönebileceğini belirtti.

Geçen ay, SoftBank'ın portföyündeki iki önemli şirket olan OpenAI ve SB Energy'nin ABD'de halka arz hazırlıkları yaptığı haberinin ortaya çıkmasından bu yana SoftBank hisseleri değer kazanıyor.

SoftBank, ChatGPT'nin geliştiricisine yaklaşık 65 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Bu yatırım, Ekim ayına kadar şirkette yaklaşık yüzde 13'lük bir hisseye sahip olmasını sağlayacak.