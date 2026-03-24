Akaryakıt zamları sonrası CHP lideri Özel'den 'KDV' önerisi: "Biz olsak böyle yapardık"

İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki kriz petrol fiyatlarını vurdu. Hızla artan petrol fiyatları sonrası Türkiye'de de art arda akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Mazot fiyatı 80 TL'yi aşarken son zamlar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, akaryakıt fiyatlarını düşürmek için öneri geldi. CHP lideri “Biz olsak böyle yapardık ve hükümete de bunu öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emine Ülker Tarhan’ın CHP’ye dönüşüyle başlayan toplantıda Özel, akaryakıt zamlarına yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Başlayan İran savaşının etkisiyle petrolde yaşanan kriz ve artan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Özel, bu artışların enflasyonu tetiklediğini vurgulayan Özel, hükümetin yeni önlemler alması gerektiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE BİR ÜRÜNE ZAM GELİP DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİK"

CHP lideri Özel, savaşın akaryakıt fiyatlarına etkisine dikkat çekerek "Akaryakıta gelen zamlar, yeniden enflasyonun yükselmesini ve ürünlerin fiyatlarının artmasını doğurur. Türkiye’de bir ürüne zam gelip düştüğünü görmedik” dedi.

“KDV’Yİ YÜZDE 1’E İNDİREBİLİR”

Mazot fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Özel, “O gün 60 TL olan mazot bugün 80 TL. Eğer Eşel Mobil Sisteme geçilmeseydi mazot bugün 94 TL olacaktı. Ancak ÖTV şu an için bitti” diye konuştu. Çözüm olarak KDV indirimi öneren Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzayla KDV’yi yüzde 1’e indirebileceğini belirterek, bu adımın akaryakıt fiyatlarını yaklaşık yüzde 20 düşüreceğini savundu.

“BİZ OLSAK BÖYLE YAPARDIK”

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime de değinen Özel, sorunun çözülmesi halinde eski vergi oranlarına dönülebileceğini söyledi. Özel, “Biz olsak böyle yapardık ve hükümete de bunu öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

TARHAN: "MAZOT 80 LİRA OLMUŞ, DUYDUM GELDİM"

Öte yandan CHP’den 2014’te istifa ederek Anadolu Partisi’ni kuran Emine Ülker Tarhan, 11 yıl 4 ay sonra yeniden CHP’ye katıldı.

"Mazot 80 lira olmuş, duydum geldim" sözleriyle kürsüdeki konuşmasına başlayan Tarhan, "Er ya da geç kurutulmuş toprakların yeniden renklendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Burada doğmuş olmanın onurunu ve acısını birlikte yaşamaya 'evet', algılarımızın silinmesine ve unutmaya 'hayır' diyorum. Çağırdınız ve geldim" dedi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.39
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.86
Gazyağı
94.48
Özgür Özel CHP Zam Petrol Akaryakıt mazot
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

