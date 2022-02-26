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Akaryakıt zammı için CHP'den 'ÖTV' önerisi

26.02.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin ve motorine zam geldiğini açıkladı. Bu haberin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'dan tepki geldi. Akın, "Bu zammı derhal geri çekin ve ÖTV’den karşılayın" dedi.

Akaryakıt zammı için CHP'den 'ÖTV' önerisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, benzin ve motorine gelen zammın geri çekilerek ÖTV'den karşılanmasını istedi. Akın, yazılı açıklamasında, elektrik faturalarına iki aydır indirim yapamayan iktidarın konu zam yapmak olunca hiç beklemediğini savundu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin henüz savaşa dönüşmeden kamuoyunu büyük bir zammın yapılacağı konusunda uyardıklarını aktaran Akın, ayrıca akaryakıta yapılacak zammın ÖTV’den karşılanmasını önerdiklerini de bildirdi. Buna karşın Bakan Fatih Dönmez'in "Enerji fiyatlarında birkaç günlük oynama bizi etkilemez." dediğini aktaran Ahmet Akın, şunları kaydetti:

"İktidarın enerji krizinde tek politikası doğrudan zam yapmak mı? Akaryakıta yapılan bu fahiş zamlar yarın bütün sektörlerin maliyetlerini de artıracak. Bu da vatandaşa daha fazla hayat pahalılığı olarak geri dönecek. Artık yeter. Bu zammı derhal geri çekin ve ÖTV’den karşılayın."


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