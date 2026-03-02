Akaryakıta beklenen zam bu gece yarısı geliyor! (2 Mart 2026 güncel fiyatlar)

Brent petrolün varil fiyatı 82 dolarla 14 ayın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra 78 dolar seviyesinde dengelendi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de akaryakıta zam gelmesinin beklentisi oluştu.

OTOGAZA ZAM GELECEK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatı 65 kuruş artacak. Zammın ardından otogazın litresi İstanbul'da 31 TL seviyesine çıkacak.



BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl büyük artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında gerçekleşmesinin beklendiğini belirtiyor.

2 Mart 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 58.34 TL

Motorin: 60.39 TL

LPG: 30.29 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 58.18 TL

Motorin: 60.23 TL

LPG: 29.69 TL

ANKARA

Benzin: 59.28 TL

Motorin: 61.49 TL

LPG: 30.17 TL



İZMİR

Benzin: 59.56 TL

Motorin: 61.76 TL

LPG: 30.09 TL