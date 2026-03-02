FİNANS

Akaryakıta beklenen zam bu gece yarısı geliyor! (2 Mart 2026 güncel fiyatlar)

Orta Doğu’daki artan bölgesel gerilimler petrol fiyatlarının artmasına neden oluyor. ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın ardından akaryakıta zam beklenmeye başlanmıştı. Bu gece yarısı itibarıyla akaryakıta zam geleceği öğrenildi. Uzmanlar ise akaryakıta önümüzdeki günlerde daha büyük zamların geleceğini ifade etti. 2 Mart 2026 güncel akaryakıt fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Brent petrolün varil fiyatı 82 dolarla 14 ayın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra 78 dolar seviyesinde dengelendi. Bu gelişmenin ardından Türkiye'de akaryakıta zam gelmesinin beklentisi oluştu.

OTOGAZA ZAM GELECEK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatı 65 kuruş artacak. Zammın ardından otogazın litresi İstanbul'da 31 TL seviyesine çıkacak.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl büyük artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında gerçekleşmesinin beklendiğini belirtiyor.

2 Mart 2026 tarihinde güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 58.34 TL
Motorin: 60.39 TL
LPG: 30.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 58.18 TL
Motorin: 60.23 TL
LPG: 29.69 TL

ANKARA

Benzin: 59.28 TL
Motorin: 61.49 TL
LPG: 30.17 TL
İZMİR

Benzin: 59.56 TL
Motorin: 61.76 TL
LPG: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
50.53
