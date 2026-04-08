Akaryakıta dev zam geldi: Tabelada değişim var! 8 Nisan 2026 benzin, motorin fiyatı

Akaryakıta zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Son olarak akaryakıta bir zam daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürünü veya ürünlerine zam geldi? 8 Nisan 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Akaryakıta dev zam geldi: Tabelada değişim var! 8 Nisan 2026 benzin, motorin fiyatı
Hande Dağ

Benzin ve motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, bugün motorin ve benzine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 8 Nisan 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 8 Nisan 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıta dev zam geldi: Tabelada değişim var! 8 Nisan 2026 benzin, motorin fiyatı 1

MOTORİN VE BENZİNE ZAM

Son olarak benzine 65 kuruş, motorin fiyatlarına ise 7 lira 82 kuruş zam geldi. Bu durumda motorinin litre fiyatı bazı illerde 90 TL'ye yaklaştı.

Akaryakıta dev zam geldi: Tabelada değişim var! 8 Nisan 2026 benzin, motorin fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.25 TL
Motorin: 85.29 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.10 TL
Motorin: 85.14 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.22 TL
Motorin: 86.42 TL
LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.50 TL
Motorin: 86.70 TL
LPG: 34.79 TL

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
85.27
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.56
Gazyağı
100.02
