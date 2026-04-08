Akaryakıta dev zam geldi: Tabelada değişim var! 8 Nisan 2026 benzin, motorin fiyatı

Benzin ve motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Peki, bugün motorin ve benzine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 8 Nisan 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 8 Nisan 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİN VE BENZİNE ZAM

Son olarak benzine 65 kuruş, motorin fiyatlarına ise 7 lira 82 kuruş zam geldi. Bu durumda motorinin litre fiyatı bazı illerde 90 TL'ye yaklaştı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 85.29 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.10 TL

Motorin: 85.14 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.22 TL

Motorin: 86.42 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.50 TL

Motorin: 86.70 TL

LPG: 34.79 TL