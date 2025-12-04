FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi! Tabela değişti (4 Aralık 2025)

Brent petrol ve jeopolitik gerilimlerden akaryakıt fiyatları da etkileniyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve LPG'nin son durumu merak ediliyor. 4 Aralık 2025 tarihinde ise akaryakıt tabelasında yeni bir zam vardı. Peki bugün akaryakıta ne kadar zam geldi? İşte 4 Aralık 2025 Perşembe günü en güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi! Tabela değişti (4 Aralık 2025)
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt fiyatlarında son durum... Araç sahipleri motorin, benzin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki motorin, benzin ve otogaz ne kadar?

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi! Tabela değişti (4 Aralık 2025) 1

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi! Tabela değişti (4 Aralık 2025) 2

Bugün ise akaryakıta yeni bir zam geldi. Motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmazken LPG fiyatları güncellendi. Buna göre, otogaz fiyatı 4 Aralık 2025 itibarıyla 80 kuruş arttı.

Araç sahipleri ise akaryakıt tabelasındaki son durumu merak ediyor? Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum...

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi! Tabela değişti (4 Aralık 2025) 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
  • Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.51 TL
    Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi! Tabela değişti (4 Aralık 2025) 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
  • Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
  • LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi! Tabela değişti (4 Aralık 2025) 5

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
  • Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi! Tabela değişti (4 Aralık 2025) 6

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
  • Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
  • LPG litre fiyatı: 28.40 TL
    AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
    Akaryakıt
    Satış
    Motorin
    55
    Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
    54.29
    Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
    24.72
    Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    34.47
    Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    27.55
    Gazyağı
    44.91
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Cebimiz para görüyor' Yoğun talep var: Her mevsim aranır oldu'Cebimiz para görüyor' Yoğun talep var: Her mevsim aranır oldu
Kasım'da 100 binden fazla denetim yapıldı!Kasım'da 100 binden fazla denetim yapıldı!

Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt istasyonu Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

CHP lideri Özel: "Asgari ücret teklifimiz 39 bin TL"

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.