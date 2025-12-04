Akaryakıta gece yarısı itibarıyla zam geldi! Tabela değişti (4 Aralık 2025)

Akaryakıt fiyatlarında son durum... Araç sahipleri motorin, benzin ve LPG fiyatlarını yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Peki motorin, benzin ve otogaz ne kadar?

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

Bugün ise akaryakıta yeni bir zam geldi. Motorin ve benzin fiyatlarında herhangi bir değişim yaşanmazken LPG fiyatları güncellendi. Buna göre, otogaz fiyatı 4 Aralık 2025 itibarıyla 80 kuruş arttı.

Araç sahipleri ise akaryakıt tabelasındaki son durumu merak ediyor? Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

ANKARA