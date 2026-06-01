Akaryakıta indirim geliyor: 1 Haziran 2026 benzin motorin fiyatı

Benzin indirimi ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ederken son olarak akaryakıta indirim haberi geldi. Peki, benzin ve motorine indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 1 Haziran 2026 Pazartesi ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Haziran 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ederken son olarak akaryakıtta hem motorin hem de benzin için indirim beklentisi ortaya çıktı. İndirim için tarih ve beklenen indirim miktarı da belli oldu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,59 Vade 0 Ay Toplam Tutar 66.430 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akaryakıtta indirim... Salı gününden geçerli motorine 7,25 TL, benzine 5,50 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirimler şöyle:

Benzin 1,38 TL,

Motorin 1,81 TL"

Benzer şekilde ekonomist İris Cibre de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salıdan geçerli motorine 7,25 TL, benzine 5,50 TL indirim bekleniyor. Eşel gereği pompaya yansıması beklenen indirimler, benzin 1,38 TL, motorin 1,81 TL şeklinde" dedi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.32 TL

Motorin: 67.05 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.18 TL

Motorin: 66.91 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.29 TL

Motorin: 68.16 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.57 TL

Motorin: 68.43 TL

LPG: 33.69 TL