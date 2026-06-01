Akaryakıta indirim geliyor: 1 Haziran 2026 benzin motorin fiyatı

Benzin indirimi ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ederken son olarak akaryakıta indirim haberi geldi. Peki, benzin ve motorine indirim var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 1 Haziran 2026 Pazartesi ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Haziran 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ederken son olarak akaryakıtta hem motorin hem de benzin için indirim beklentisi ortaya çıktı. İndirim için tarih ve beklenen indirim miktarı da belli oldu.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Akaryakıtta indirim... Salı gününden geçerli motorine 7,25 TL, benzine 5,50 TL indirim göründü. Eşel mobil sistemi gereği pompaya yansıması beklenen indirimler şöyle:
Benzin 1,38 TL,
Motorin 1,81 TL"
Benzer şekilde ekonomist İris Cibre de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Salıdan geçerli motorine 7,25 TL, benzine 5,50 TL indirim bekleniyor. Eşel gereği pompaya yansıması beklenen indirimler, benzin 1,38 TL, motorin 1,81 TL şeklinde" dedi.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 64.32 TL
Motorin: 67.05 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.18 TL
Motorin: 66.91 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.29 TL
Motorin: 68.16 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.57 TL
Motorin: 68.43 TL
LPG: 33.69 TL
