Kilosu 50 TL! Dağlarda yetişiyor, tam bir şifa deposu...

Halk arasında "gulik" olarak bilinen, doğal antibiyotik olarak kullanılan şifalı çiriş otunda mesai başladı.

DAĞLARDA YETİŞİYOR

Bu yıl kış mevsiminin ardından baharın bölgeye gecikmeli gelmesi, çiriş otunun da belli bölgelerde yeni yeni filizlenmesine neden oldu. Dağların zirvelerinde eriyen karların ardından toprak altından baş gösteren şifalı bitkiyi toplamak isteyen vatandaşlar, zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmandı. Arkadaşlarıyla birlikte çiriş otu toplamak için dağlara çıkan yöre sakinlerinden Mehmet Okay, bu yıl baharın geciktiğini belirterek, "Bu yıl bahar memleketimize biraz geç geldi. Dolayısıyla yüksek kesimlerde, belli bölgelerde çiriş otları daha yeni yeni filizlenmeye başladı. Dağların zirvesindeki karların erimesiyle birlikte bu eşsiz lezzet de gün yüzüne çıktı. Biz de bu fırsatı değerlendirerek arkadaşlarımızla birlikte dağlara çıktık" dedi.

Çiriş otu toplamanın kendileri için aynı zamanda bir sosyal aktivite olduğunu vurgulayan Okay, "Burası bizim için sadece çiriş otu toplama yeri değil. Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak, stres atmak ve temiz havada doğa yürüyüşü yapmak için de harika bir fırsat sundu. Arkadaşlarımızla hem dağ havası aldık hem spor yaptık hem de doğanın bize sunduğu bu şifalı lezzeti topladık. Zorlu ve dik yamaçlara tırmanmak yorucu olsa da buradaki manzara ve huzur her şeye değdi" şeklinde konuştu.

Doğal ortamda tamamen organik olarak yetişen ve mutfakların vazgeçilmezi olan çiriş otunun, Bitlis yaylalarındaki toplama mesaisinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.

KONTROLSÜZ TOPLAMAYA UYARI

Öte yandan Muş Valiliği ile Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, çiriş otu başta olmak üzere ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi yabani bitkilerin kontrolsüz şekilde toplanıp kamyon ve tırlarla taşınmasının doğayı tehdit ettiğini belirterek uyarmıştı. Doğal hayat alanlarına zarar verecek şekilde yabani bitki toplayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 245 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

KİLOSU 50 TL

Doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu Muş’ta kilosu 50 liradan tüccarlara satılarak başta İstanbul olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’a gönderiliyor. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için ek gelir kaynağı olan çiriş otu, bahar aylarında yoğun talep görüyor.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI NELER?

Özellik Açıklama

Bağışıklığı Destekler Yüksek C vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur

İltihap Gidericidir İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı savaşır ve iltihapları azaltır.

Cilt Sağlığına İyi Gelir Kaynatılıp posası veya suyu sivilce, egzama ve çıban gibi cilt problemlerinin iyileşmesine katkı sağlar.

Saçları Güçlendirir Saç dökülmesini azaltır, saç köklerini besler ve saçkıran gibi problemlerde kullanılır.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır