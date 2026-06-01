FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kilosu 50 TL! Dağlarda yetişiyor, tam bir şifa deposu...

Bitlis'te vatandaşlar bahar aylarının habercisi ve sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan çiriş otu (güllük) toplama mesaisi devam ediyor.

Kilosu 50 TL! Dağlarda yetişiyor, tam bir şifa deposu...

Halk arasında "gulik" olarak bilinen, doğal antibiyotik olarak kullanılan şifalı çiriş otunda mesai başladı.

DAĞLARDA YETİŞİYOR

Bu yıl kış mevsiminin ardından baharın bölgeye gecikmeli gelmesi, çiriş otunun da belli bölgelerde yeni yeni filizlenmesine neden oldu. Dağların zirvelerinde eriyen karların ardından toprak altından baş gösteren şifalı bitkiyi toplamak isteyen vatandaşlar, zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmandı. Arkadaşlarıyla birlikte çiriş otu toplamak için dağlara çıkan yöre sakinlerinden Mehmet Okay, bu yıl baharın geciktiğini belirterek, "Bu yıl bahar memleketimize biraz geç geldi. Dolayısıyla yüksek kesimlerde, belli bölgelerde çiriş otları daha yeni yeni filizlenmeye başladı. Dağların zirvesindeki karların erimesiyle birlikte bu eşsiz lezzet de gün yüzüne çıktı. Biz de bu fırsatı değerlendirerek arkadaşlarımızla birlikte dağlara çıktık" dedi.

Kilosu 50 TL! Dağlarda yetişiyor, tam bir şifa deposu... 1

Çiriş otu toplamanın kendileri için aynı zamanda bir sosyal aktivite olduğunu vurgulayan Okay, "Burası bizim için sadece çiriş otu toplama yeri değil. Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak, stres atmak ve temiz havada doğa yürüyüşü yapmak için de harika bir fırsat sundu. Arkadaşlarımızla hem dağ havası aldık hem spor yaptık hem de doğanın bize sunduğu bu şifalı lezzeti topladık. Zorlu ve dik yamaçlara tırmanmak yorucu olsa da buradaki manzara ve huzur her şeye değdi" şeklinde konuştu.

Doğal ortamda tamamen organik olarak yetişen ve mutfakların vazgeçilmezi olan çiriş otunun, Bitlis yaylalarındaki toplama mesaisinin bir süre daha devam edeceği belirtildi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kilosu 50 TL! Dağlarda yetişiyor, tam bir şifa deposu... 2

KONTROLSÜZ TOPLAMAYA UYARI

Öte yandan Muş Valiliği ile Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, çiriş otu başta olmak üzere ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi yabani bitkilerin kontrolsüz şekilde toplanıp kamyon ve tırlarla taşınmasının doğayı tehdit ettiğini belirterek uyarmıştı. Doğal hayat alanlarına zarar verecek şekilde yabani bitki toplayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 245 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

Kilosu 50 TL! Dağlarda yetişiyor, tam bir şifa deposu... 3

KİLOSU 50 TL

Doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu Muş’ta kilosu 50 liradan tüccarlara satılarak başta İstanbul olmak üzere Bursa, İzmir, Ankara ve Diyarbakır’a gönderiliyor. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için ek gelir kaynağı olan çiriş otu, bahar aylarında yoğun talep görüyor.

ÇİRİŞ OTUNUN FAYDALARI NELER?

Özellik Açıklama
Bağışıklığı Destekler Yüksek C vitamini sayesinde vücudu hastalıklara karşı korur
İltihap Gidericidir İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı savaşır ve iltihapları azaltır.
Cilt Sağlığına İyi Gelir Kaynatılıp posası veya suyu sivilce, egzama ve çıban gibi cilt problemlerinin iyileşmesine katkı sağlar.
Saçları Güçlendirir Saç dökülmesini azaltır, saç köklerini besler ve saçkıran gibi problemlerde kullanılır.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı
Emekli için kritik rakam: Tek tek belli olduEmekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Anahtar Kelimeler:
kış bahar zirve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tedaviyi reddedip kaçtı, dere yatağına düşüp ağaçta asılı kaldı

Tedaviyi reddedip kaçtı, dere yatağına düşüp ağaçta asılı kaldı

Pezeşkiyan istifa etti iddiası! Açıklama geldi

Pezeşkiyan istifa etti iddiası! Açıklama geldi

Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Alemin Kıralı'nın Oben'i ve Aslan'ı yıllar sonra buluştu!

Alemin Kıralı'nın Oben'i ve Aslan'ı yıllar sonra buluştu!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Akaryakıta çifte indirim!

Akaryakıta çifte indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.