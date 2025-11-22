Akaryakıta indirimin geleceği tarih belli oldu! İğneden ipliğe her şeyi etkiliyor

Akaryakıta indirim geliyor... Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik gibi etkenler akaryakıt tabelasını da etkiliyor. Araç sahiplerinin merak ile takip ettiği akaryakıt tabelasında yeni bir gelişme yaşandı.

DÜN ZAM GELMİŞTİ

Daha dün motorine 1 TL 25 kuruş zam gelmişti. Bazı büyükşehirlerde motorin fiyatı 60 TL'yi geçmişti. İğneden ipliğe birçok sektörü etkileyen akaryakıt fiyatlarında yeniden fiyat değişeceği öğrenildi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona ereceği beklentisi, Fed'in faiz indirimi yapacağına dair sinyaller gibi etkenler hem petrol fiyatlarını hem de dolar kurunu etkiledi. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt tabelasında da indirim göründü.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Motorinin litre fiyatının Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira seviyesinde düşmesi bekleniyor. Benzin ve LPG için ise herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Peki 22 Kasım Cumartesi günü motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...





İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin: 59.47 TL

Benzin: 54.99 TL

LPG: 27.71 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 59.32 TL

Benzin: 54.81 TL

LPG: 27.08 TL



ANKARA

Motorin: 60.50 TL

Benzin: 55.84 TL

LPG: 27.60 TL



İZMİR

Motorin: 60.84 TL

Benzin: 56.18 TL

LPG: 27.53 TL