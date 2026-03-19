FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Rakam ve tarih geldi! 19 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam mı geliyor? ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş piyasaları etkilerken akaryakıt fiyatları da kurdaki hareket, petrol fiyatları ve küresel gelişmelere bağlı olarak etkileniyor. Son olarak akaryakıta bir zam beklentisi haberi daha geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam bekleniyor? Motorine zam var mı, ne kadar? 19 Mart 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin ve benzin fiyatları...

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Rakam ve tarih geldi! 19 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı
Hande Dağ

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün benzin ve motorine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 19 Mart 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mart 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta yeni zam beklentisi: Rakam ve tarih geldi! 19 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı 1

MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Son olarak motorine yeni bir zam beklentisi ortaya çıktı. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya paylaşımında "Motorine cuma gününden geçerli 5 TL 37 kuruş zam bekleniyor" derken ekonomist İris Cibre ise sosyal medya paylaşımında "Cumadan geçerli motorinde pompaya 5,73 TL zam bekleniyor, tamamı pompaya yansıyacak. Hesabıma göre, 58 kuruş ÖTV kalmıştı, bitti, benzinde ise hala 6.31 TL ÖTV var" ifadelerini kullandı. Zam henüz kesinleşmese de Cuma gününden itibaren bir zam beklentisi oluştu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 71,64 TL'ye, Ankara'da 72,76 TL'ye, İzmir'de ise 73,04 TL'ye, Doğu şehirlerinde 74,44 TL'ye çıkması bekleniyor.

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Rakam ve tarih geldi! 19 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 MART 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.97 TL
Motorin: 65.91 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.83 TL
Motorin: 65.76 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.94 TL
Motorin: 67.03 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 63.22 TL
Motorin: 67.31 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.92
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
94.48
Canlı Skor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.