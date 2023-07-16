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Akaryakıtla birlikte doğal gaza da zam geldi: ÖTV 3 katına çıkarıldı! KDV oranı yüzde 20 olmuştu

16.07.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta gelen ÖTV zammıyla birlikte doğal gaz da zamlandı. Konutlarda kullanılan doğal gazdan alınan ÖTV oranı yaklaşık üç katına çıkarıldı. Doğal gazda KDV oranı ise geçtiğimiz günlerde güncellenmişti.

Akaryakıtla birlikte doğal gaza da zam geldi: ÖTV 3 katına çıkarıldı! KDV oranı yüzde 20 olmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanana karara göre doğal gazda ÖTV oranı artırıldı.

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"KDV ORANI DA YÜZDE 20 OLMUŞTU"

Metre küpte 0,0230 TL olan ÖTV oranı 0,0747 TL’ye yükseldi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, doğal gazdaki KDV oranının geçtiğimiz günlerde yüzde 20 olduğunu hatırlattı. Bingöl paylaşımında şunları kaydetti:

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"Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır.Sm3’te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL’ye yükseltilmiştir! Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da %20 olmuştu.”

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Akaryakıta büyük zam! ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete'de Akaryakıta büyük zam! ÖTV tutarlarını artıran karar Resmi Gazete'de

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