Akaryakıtla birlikte doğal gaza da zam geldi: ÖTV 3 katına çıkarıldı! KDV oranı yüzde 20 olmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanana karara göre doğal gazda ÖTV oranı artırıldı.

"KDV ORANI DA YÜZDE 20 OLMUŞTU"

Metre küpte 0,0230 TL olan ÖTV oranı 0,0747 TL’ye yükseldi. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, doğal gazdaki KDV oranının geçtiğimiz günlerde yüzde 20 olduğunu hatırlattı. Bingöl paylaşımında şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır.Sm3’te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL’ye yükseltilmiştir! Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da %20 olmuştu.”