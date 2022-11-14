Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin! Benzin ve motorin fiyatları bu gece… (14 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Herkesi yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Son dönemde brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıtta benzin ve motorin fiyatları sürekli değişiyor. Otomobili olan milyonlarca kişi, akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor. Güncel benzin ve motorin fiyatları ile birlikte indirim beklentileri de yakından takip ediliyor. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Motorine indirim gelecek mi? Motorin indirimi ne zaman yansıyacak?

MOTORİN DE İNDİRİM BEKLENİYOR

Brent petroldeki hareketlilik devam ederken, sektördeki kaynaklar 15 Kasım'da motorin grubunda fiyatların düşeceğini belirtti. Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 14 Kasım 2022 güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları:

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 26,40 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 26,39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 26,50 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 22,84 TL

Motorin fiyatı: 26,54 TL

AKARYAKITA ÜST ÜSTE ZAM GELMİŞTİ

Ekim ayında motorin fiyatları için yapılan üst üste 5 zammın ardından Kasım ayının ilk haftasında benzin fiyatı da arttı. Geçtiğimiz ay iki kez zamlanan benzin litre fiyatı 20,66 TL’ye yükselmişti. Ayın ilk gününde 71 kuruş daha artan fiyatlar Cuma günü bir kez daha değişerek, benzin litre fiyatı 1 lira 31 kuruş zamlandı. Otogaza da 49 kuruşluk artış yapıldı.



