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SON DAKİKA: Akaryakıtta tarihi rekor! Yaz tatili öncesi otomobil sahiplerini üzecek zam! Motorin fiyatları 30 TL'ye dayanacak...

15.06.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA: Akaryakıt zamlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre motorin litre fiyatına bu gece yarısı itibariyle zam yapılacağı öğrenildi. Peki motorine ne kadar zam gelecek? 15 Haziran güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte haberin detayları...

SON DAKİKA: Akaryakıtta tarihi rekor! Yaz tatili öncesi otomobil sahiplerini üzecek zam! Motorin fiyatları 30 TL'ye dayanacak...

SON DAKİKA: Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dalgalı bir seyir izlerken, bugün 121 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Petrol fiyat tahminleri 2022 yıl sonu için 150 doları işaret ederken, bu hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yüksek kalan petrol fiyatları ve yurt içinde dolar/TL kurunun 17 TL seviyesinin üzerinde olmasıyla motorin litre fiyatı için yeni bir zam geleceği öğrenildi. Buna göre motorine bu gece yarısından sonra 1,27 TL zam bekleniyor. Motorin gelen zamla birlikte 30 lirayı aşacak. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları...

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Dün benzine 97 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,90 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27,51 liradan satılıyor.

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6 AYDA YÜZDE 115 ZAM

İstanbul’da satılan benzinin ve motorinin fiyatı 2022 başında gördüğü 13 TL seviyelerinden 28 TL seviyelerine yükselmiş oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki ortalama artış ise bu yıl içerisinde yaklaşık yüzde 115 oldu.

AVRUPA VE ABD'DE DE DURUM AYNI

ABD’de akaryakıt fiyatları galon başına (3,78 litre) 5 dolara çıkarken İngiltere’de araç sahipleri ortalama bir aracın deposunu doldurmak için yaklaşık 100 sterlin (125 dolar) harcanmaya başladı. Son olarak konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek enerji ücretleriyle ilgili, "Benzin fiyatlarının yakın zamanda düşmesi pek olası değil" dedi.


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